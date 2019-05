Albert Álvarez se ha puesto en contra a sus compañeros de equipo, especialmente, a Isabel Pantoja, con la que llegó a enzarzarse en directo. Durante la última gala de ‘Supervivientes’, emitieron un vídeo en el que se podía ver al joven lamentarse porque sus compañeros se pasan el día hablando de comida. “Yo aquí he venido a luchar, no a quejarme de que no tenemos comida y de que a los demás les dan chocolate. Eso no me sirve de nada”, expuso el extronista de ‘MYHYV’. “Entiendo lo que dice Albert, pero creo que ha tenido libertad de decírnoslo a la cara”, le recriminó Mónica. Unas palabras con las que estaba de acuerdo Isabel Pantoja. “Como dice Mónica, bien nos lo podría haber dicho… Hicimos una telenovela en plan broma en la que ella era dueña de un resort y nos ofrecía comida”, explicó la cantante. Ante las quejas de sus compañeros de que no iba de frente, Albert se defendió diciendo que su libertad para hablar acaba en el momento en que coarta la de los demás.

Por otra parte, Albert también estaba molesto con que sus compañeros pusieran malas caras cuando les enviaron a alguien para que les enseñara a pescar. De hecho, el propio Jorge Javier afeó que Colate se lamentara que le hubieran arruinado la hora de la siesta. “Mis sinceras disculpas por haberte enviado al profesor de pesca en la hora de la siesta”, ironizó el presentador. “Hijo mío, si no te gusta, vete a ‘Masterchef’ que tienes a tu hermana… ¡Tienes unos huevos!”.

Pese a las quejas, tras la clase de pesca, el equipo de ‘Playa Abandonada’ logró hacerse con 14 peces, una situación que no se ha repetido debido a la desgana. “Hoy no hemos ido a pescar porque a la zona en la que hay peces tenemos que ir en grupo y Isabel y Aneth no se pueden meter al agua”, se defendió Mónica de las críticas. Sin embargo, Jorge Javier recordó que, pese a que Isabel tenga una rodilla malherida, los médicos no le han desaconsejado que se meta al agua.

Tras ofrecerse a convertirse en el enfermero de Isabel una vez salga del reality, Jorge Javier dio la palabra a Albert, que se lamentó de que a la gente no le hiciera gracia que les dieran la clase de pesca. “La actitud fue malísima, os fuisteis todos”, denunció. Isabel, para defenderse de las críticas, le dijo con desdén que se fuera con la pértiga, haciendo alusión a su profesión de saltador de pértiga. “¡Qué te pasa a ti con la pértiga!”, le contestó el joven. “Habéis ido obligados. Aquí los únicos que le ponemos ganas somos Colate y yo”.

La disputa no acabó ahí y cuando minutos más tarde Jorge Javier volvió a conectar con la Palapa todavía estaban Isabel y Albert discutiendo. “¡Mira, déjame ya! ¡Yo no te estoy hablando ahora! ¿A qué viene este ataque contra mí?”, le preguntaba la tonadillera a su compañero. “Te has metido con mi profesión”, contestó el viceversa, recordando que había hecho un comentario despectivo hacia su profesión. “¿Tú quién te crees que eres? ¡Déjame en paz, vale!”, exclamó fuera de sí la matriarca del clan Pantoja. “Que podrías ser mi hijo”, añadió.

“Y tú mi madre… El respeto no es cuestión de edad”, puntualizó Álvarez. “¡Esto es de locos! ¡La isla te está sentando muy mal! La que se tiene que ir esta noche soy yo, ¡esto es tremendo!”, reflexionó la andaluza. En ese momento, Jorge Javier Vázquez intervino para mediar entre ellos y pedirle a Albert que le diera un beso a la “leyenda de España” que tenía al lado. “Si yo le tengo un respeto increíble”, confesó el joven antes de darle el beso. “Sí, ya lo veo… Cuando lleguemos, las mechitas te las quito. Está nervioso la criatura”, comentó Isabel mucho más relajada.