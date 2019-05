Falta una semana para que los supervivientes cumplan un mes de convivencia en Honduras e Isabel Pantoja ya ha hablado en dos ocasiones con alguno de sus hijos (sin contar el momento despedida antes de saltar desde el helicóptero). Precisamente, en la última gala tuvo la oportunidad de conversar con Kiko Rivera, quien le recomendó que fuera más natural y dejara al descubierto a la verdadera “Maribel”. Esta situación parece que no está gustando nada al resto de sus compañeros, siendo Dakota Tárraga la que denunció en directo este injusto trato de favor. ¿Acaso no venden continuamente que todos son iguales independientemente de su procedencia? ¿Por qué la cantante ha disfrutado varias veces de este privilegio mientras que otros compañeros no han tenido ningún tipo de contacto con el exterior?

Telecinco

Después de humillar públicamente a las Azúcar Moreno y mandar a Colate a ‘Masterchef’ (literalmente), Jorge Javier Vázquez volvió a perder las formas con Dakota. Cuando a la joven le tocó nominar junto a su amigo Oto, pidió que le dejaran hablar con alguno de sus progenitores. “Cariño, hermosa, preciosa, ¿puedes nominar? Gracias”, contestó un poco comprensible Jorge Javier. “Sí, puedo nominar, pero lo que no me parece bien es que una persona hable con el exterior y aquí los demás no. Esto no es así”, replicó Tárraga con su habitual tono bronco, lo que provocó un gran aplauso por parte del público en plató.

“Dakota, mira teníamos previsto que hablaras con tu padre, pero por lista te vas a quedar con las ganas… Hay cosas que no me gustan y esta es una de ellas”, le espetó el presentador. “Yo tan solo digo lo que no veo bien”, se defendió Dakota. “Es que pones al programa en una situación que no le beneficia y creo que eso no tenéis que hacerlo. Esto es una forma de entender y de hacer televisión. Según mi entender, pese a lo que opine el público de aquí, esto es ‘Supervivientes’ y el programa ha decidido que la señora Isabel Pantoja hable con su hijo y contra esto no se puede hacer nada”, expuso el catalán.

Telecinco

“Uno acepta ir al programa con todas las consecuencias y tú ya has visto muchas ediciones de ‘SV’. Tú hoy ibas a hablar con tu padre, pero por lista, no lo vas a hacer. En vez de quejarte, te tienes que dedicar a sobrevivir y a hacer tu concurso… ¡Y no me quiero poner más así que se me peta la vena de la cabeza!”, sentenció. Acto seguido, la superviviente se quitó el pinganillo y abandonó el lugar al borde del llanto. “Dile que a mí no me monte números”, le indicó a Oto.

Pocos segundos después, Dakota volvió llorando y expuso su opinión: “Es que lo que digo es la verdad y todo el mundo piensa como yo, pero yo soy la única que tiene huevos para decirlo”. “A mí estas tonterías no me hacen ninguna gracia”, señaló Jorge. “A mí tampoco, ¿tú me ves reírme?”, le preguntó la joven. “Ay, por favor, ¡qué aburrimiento, de verdad! No quiero entrar en estas historias. Llevo ya treinta años haciendo televisión y una niña no me va a contar lo que tengo que hacer”, dijo un Jorge Javier cada vez más crecido. A lo largo de la conversación, Dakota estuvo esperando que el presentador diera su brazo a torcer y le dejara hablar con su padre, pero al ver que esto no iba a ser así y que tan solo Oto habló con su hermano, volvió junto al resto de sus compañeros muy enfadada y se lamentó por la situación. “¡Todo el mundo tiene derecho a hablar con su familia menos yo!”, exclamó.

Telecinco

Aunque Jorge Javier intentó pasar página, Dakota no dejaba de hablar por lo bajo y recibió un durísimo ataque por parte del presentador. “¡Vamos, con los pollos que le montabas en ‘Hermano mayor’ y ahora quieres hablar con tu padre!”, dijo ante la atónita mirada de Dakota. “¿Perdona? Eso ya ha pasado en mi vida, no te pases. Que todas las personas tienen derecho a cambiar… ¿Este tío quién se cree que es?”, replicó la joven. Antes de terminar la gala, Jorge habló con el padre de Dakota y, aunque este intentó quitarle hierro al asunto, reconoció que había estado desacertado. ¿Acabará pidiéndole perdón a la ‘hermana mayor’?