Mahi ha cumplido 29 años concursando en ‘Supervivientes 2019’ y el programa le ha preparado una sorpresa doble: Una tarta de chocolate y una llamada con su novio. La concursante ha tenido que elegir con cuál de los dos regalos quedarse. Como era de esperar, la joven decidió decantarse por la llamada, lo que no sabía Mahi es que al otro lado del teléfono se encontraba nada más ni nada menos que su novio. Jorge Javier le preguntaba a Mahi que qué prefería comerse la tarta o hablar con alguien al que quiere mucho, sin desvelar que se trataba de su novio. Y ella se decantaba por la llamada.

Al otro lado del teléfono, Rafa Moya, el novio de la concursante. "¡Hola, ¿cómo estás? Felicidades pollito", eran las primeras palabras del joven que hacían emocionarse de lo lindo a Mahi. Rápidamente el joven le decía que la quería muchísimo y que la echaba mucho de menos. Ella, tan inocente como de costumbre, le preguntaba si la echaba de menos. "Claro, un montón", le contestaba él. Y ella no podría evitar sincerarse y contarle uno de sus sueños más recurrentes dentro de la isla. "Sueño por las noches que te llamo y no me coges el teléfono. Que has cambiado de número. Y que no quieres saber nada de mi porque estoy muy fea".

Telecinco.es

Unas palabras que hacían reír mucho a Raúl. "El joven le daba ánimos a su chica. "Estás haciendo un concurso perfecto, sigue así porque lo estás haciendo genial. Te amo muchísimo. Eres la mejor y estoy súper orgulloso de ti. Cuando vuelvas te voy a llevar de gira por todos los restaurantes de España". A lo que ella le contestaba

Jorge Javier le preguntaba a Raúl si echaba de menos a Mahi. "Claro, voy a ir a verla aunque sea a nado", le contestaba el joven al presentador que le comentaba lo fácil que es querer a la joven que ya ha conquistado el corazón de todos en Mediaset.