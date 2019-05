Dejar las cosas con la máxima tensión tiene sus consecuencias. Jorge Javier terminó la gala de este jueves de Supervivientes muy encendido contra Dakota, cuando esta denunció que no había recibido ninguna llamada de teléfono, al contrario que Isabel Pantoja. El cruel comentario de Jorge Javier fue tal que él mismo reconoció haberse pasado después de despedir la conexión con la isla, y ahora Dakota está sufriendo las consecuencias con un bajón anímico que están notando sus compañeros al no tener ganas de hacer nada y pasar por la isla con el 'me da igual' constante.

Telecinco

"Te tienes que dedicar, en vez de a quejarte, a sobrevivir", le reprimía Jorge Javier Vázquez castigando a Dakota sin que hablara con su padre mientras presenciaba como Oto podía hablar con su hermano. Tras ello, Dakota volvía a la playa de los señores cabizbaja y desganada a pesar de los esfuerzos de sus compañeros por que fuera ella quien eligiera la cena, algo de lo que no tenía ganas. Mientras el resto de sus compañeros comían un mango para cenar, la joven apenas probaba bocado y se limitaba a mantener el gesto serio después del rapapolvo que había sufrido por parte del presentador.

En los 23 días que llevan de convivencia, Dakota está siendo el objetivo de muchas de las broncas que se han protagonizado en la isla. Solo rivaliza con Isabel Pantoja en cuanto a protagonismo de vídeos en el programa. Mónica Hoyos, Anteth y Violeta han sido algunas de las que han sufrido su vena visceral, la cual ha sido uno de los atractivos que han hecho que la joven sea una de las favoritas.

Después de estos hechos, el portal Look ha hablado en exclusiva con la madre quien no ha querido hacer declaraciones para no perjudicar el concurso de su hija aunque ha asegurado que "no está en un buen momento". Y es que, la familia de Dakota no atraviesa el mejor momento de sus vidas.