Tras enfrentarse a Isabel Pantoja en la última gala de 'Supervivientes', Albert regresaba a la Isla de los Abandonados muy enfadado con sus compañeros y se separaba del grupo. Y es que al joven no le ha sentado nada bien que ninguno de sus compañeros le apoyase a la hora de destapar la verdadera estrategia de la tonadillera. Y es que según Albert, Isabel Pantoja habría estado toda la semana pidiendo ser nominada por sus compañeros, algo que corroboró de alguna Colate al sacarla a la palestra de las nominaciones. Algo con la que la tonadillera no estaba del todo de acuerdo, pues Isabel asegura que aunque ha llegado a admitir que sí ha comentado en alguna que otra ocasión que ha sentido el deseo de marcharse por no poder hacer algunas de las pruebas por las heridas en sus rodillas. Unas palabras con las que Albert no estaba del todo de acuerdo y ha saltado: "Es mentira, tú has estado pidiéndonos a todos que te nominemos porque quieres irte".

En ese momento, el joven incitaba a sus compañeros a certificar sus palabras, quedándose solo ante el peligro, y con Isabel Pantoja desmintiendo las palabras del joven y repitiendo una y otra vez que tan solo comentó que había momentos que se ha visto débil, pero nunca quiso irse. “Me siento fatal, me siento traicionado. Ahora es cuando espero que no me pueda parar nadie. Ahora voy a luchar más que nunca”, comentaba Albert, que al igual que Isabel se encuentra esta semana nominado con otros dos grandes rivales mediáticos, Carlos Lozano y Chelo García Cortés. Y es que el joven ha comentado hasta la saciedad las ganas que tiene de seguir en el reality y las ganas que tiene de luchar por llegar hasta la final.

Aunque es el menos conocido de todos a Albert no le van a faltar apoyos. Belén Esteban y Mila Ximénez dejaban claro con quién están en estas nominaciones, sobre todo después de ver el encontronazo entre Albert e Isabel Pantoja, un momento que ha cambiado las tornas. Precisamente ha sido lo que ha convencido a Belén Esteban de que Isabel Pantoja debería salir del 'reality' el próximo jueves: "Pantoja a la calle, que se quiere ir, así que hasta luego". Así que parece que se cree a Albert en su discusión, en la que el joven destapaba que la tonadillera había pedido a Colate que la nominase.

Aunque la 'princesa del pueblo' ha pedido que voten a su amiga Chelo para que continúe una semana más en el reality. ". Mila lo tiene clarísimo, Albert es un superviviente nato y eso hay que premiarlo, así que no ha dudado en hacer campaña a su favor y asegurar que además de tener que quedarse esta semana, debería ganar el concurso. "¡Albert ganador!", exclamaba Mila este viernes en 'Sálvame'.