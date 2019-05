Azúcar Moreno no han superado la prueba que ellas mismas se pusieron al entrar en 'Supervivientes'. A tan solo tres semanas de concurso, ambas decidían abandonar de manera sorprendente después de un amago en el que también estuvo involucrada Isabel Pantoja -aunque luego lo negara-. La decisión sentaba muy mala a la productora y la dirección del programa, lo que dejó ver Jorge Javier Vázquez con el rapapolvo que las echó en directo en el plató asegurando que serían 'personas non gratas' para Mediaset durante algún tiempo, algo que las está afectando a las dos.

Telecinco

Tras aguantar un aluvión de críticas, las Azúcar Moreno entraban en directo a través de una llamada telefónica en 'Viva la vida' para responder. “No sé si me voy a meter en un lío pero necesito hablar”, comenzaba a decir Toñi Salazar. “Sé que hemos hecho un concurso pésimo, me hago cargo de la penalización y estoy eternamente agradecida. Si tengo que estar el resto de mi vida pagando lo hago pero que no digan cosas que son mentiras”, añadía. Y es que, tras haber sufrido un robo en su casa al volver, ha habido quienes incluso las han acusado de haberlo provocado. "¿Cómo voy a haber provocado yo un robo en mi casa?", se preguntaba en esta llamada telefónica.

Visiblemente afectada, durante la conversación Toñi decía sentirse muy mal por el trato que han dado a Mediaset: "Con lo bien que se han portado estos señores con nostras, lo mal que lo hemos hecho", dijeron al entrar en la cabaña después de haber abandonado. Ante la confesión, una tertuliana de 'Viva la vida' le preguntaba a la ex concursante que, yendo las hermanas como concursantes individuales, qué les había motivado a abandonar juntas: "No podemos vivir separadas y os doy mi palabra de honor de que es eso", explicaba la cantante. "El tiempo que estuvimos separadas nos marcó de por vida", confesaba.

Además, Emma García quería saber porqué se habían ido en estas condiciones, algo que Toñi rechazó contestar: "Hay cosas que no puedo hablar, yo no tengo que controlar porque me puedo meter en más líos todavía". Esperamos con el tiempo saber qué fue exactamente lo que las motivó a salir de la isla, además del bajón anímico y las migrañas de Toñi Salazar.