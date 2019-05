El tenso episodio entre Jorge Javier y Dakota será uno de los más recordados en Supervivientes 2019. El presentador se ha puesto en el punto de mira debido a sus crueles comentarios a Dakota la pasada gala en la que la joven se quejó del trato de favor con Isabel Pantoja a la que le permitieron hablar con Kiko Rivera y a ella no con su padre. “Sí, puedo nominar, pero lo que no me parece bien es que una persona hable con el exterior y aquí los demás no. Esto no es así”, , se quejaba la joven.

Algo que no sentó nada bien al presentador e hizo estallar su rabia contra la joven con unas desafortunadas palabras: “¡Vamos, con los pollos que le montabas en ‘Hermano mayor’ y ahora quieres hablar con tu padre!”, dijo ante la atónita mirada de Dakota. “¿Perdona? Eso ya ha pasado en mi vida, no te pases. Que todas las personas tienen derecho a cambiar… ¿Este tío quién se cree que es?”, replicó la joven.

Debido a estas palabras de Jorge Javier han sido muchas las figuras conocidas que han dado la cara por Dakota, como Pedro García Aguado, presentador de 'Hermano Mayor' y persona que en su día ayudó a Dakota en su momento a superar varios problemas. Aguado ha enviado un mensaje contundente contra Jorge Javier por haber herido la sensibilidad de Dakota.

"Me acabo de enterar de lo que dijo Jorge Javier Vazquez a Dakota. Yo estoy con Ella y es muy miserable usar Hermano Mayor para menospreciar su deseo de ver a sus padres. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y a cambiar. Dakota dixit. #todoscondakota", comentaba el presentador en su cuenta personal de Twitter.

Acto seguido, compartía el vídeo en el que se veía a Jorge Javier removiendo el turbio pasado de la concursante. "Mi más sincero apoyo a @dakota_tarraga y admiración a su valentía. Ojalá este concurso le aporte y no le reste, aunque viendo el comportamiento del presentador no las tengo todas conmigo. Dakota cambió y fue muy Valiente. No puedo decir lo mismo del presentador #todoscondakota", añadía junto al vídeo.