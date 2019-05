Colate e Isabel Pantoja han sido una de las nuevas posibles parejas de 'Supervivientes' desde hace unas semanas. Que si una mirada por aquí, un comentario por allá, un gesto por el otro lado... pero parece ser que eso se ha terminado. Avivar y mantener la llama es muy difícil y más en situaciones extremas, y eso precisamente ha sido el motivo de la primera discusión que han protagonizado ambos: sobre cómo mantener viva la llama de la hoguera que les calienta cada noche o si dejarla morir para avivarla al día siguiente.

Telecinco

Es que el fuego, las llamas y la pasión están muy unidos y Colate y Pantoja parecen ser dos de los concursantes con más pasión y discusión de la isla de los Abandonados por lo que además de ronear chocan mucho. Así ha pasado precisamente durante la noche con motivo de la hoguera del campamento. En unas imágenes inéditas de 'Socialité', hemos podido ver a ambos discutir sobre qué hacer con él. Aquí Colate ejerce de líder y dice que hay que dejar el fuego tal y como está para luego meter el tronco que tienen preparado horas más tarde; pero a Isabel Pantoja no le convence y quiere meterlo ya: "Que si nos quedamos sin fuego...", dice la tonadillera. Colate en ese momento se resigna y hace lo que él tiene pensado sin intentar convencer a la cantante.

Poco les ha durado el idilio a la pareja que, en el momento en el que el empresario ha ejercido un poco el mando, la tonadillera no ha tardado en ponerle en duda, ¿esto supondrá un nuevo enemigo en la isla? Después de las constantes discusión con Omar y Albert, a Pantoja no le interesa llevarse mal también con Colate que hasta ahora era con el que tenía más sintonía de todos. Lo que sí está claro es que a Isabel no le gusta que le manden y tendrá que acostumbrarse ya que aún queda mucho concurso por delante.