Chabelita ha llegado tarde al debate de ‘Supervivientes’… ¡pero con la escopeta bien cargadita! Nada más comenzar el último ‘Conexión Honduras’, Jordi González saludó a los colaboradores y familiares, destacando la audiencia de la hija menor de Isabel Pantoja. “Isa, como es normal, todavía no ha llegado. Nos ha enviado la ubicación y está a unos 20 minutos… La semana que viene, igual, podría salir un poquito antes para llegar a su hora”, bromeó el presentador después de que la semana pasada les diera plantón por un supuesto pinchazo en la carretera. Poco tiempo después, la joven entraba en plató y pedía perdón por la tardanza.

Telecinco

Durante el transcurso de la noche, aprovecharon para enfrentarla con las declaraciones que el pasado jueves hizo su hermano en las que arremetía contra Aneth Acosta, su gran amiga y última expulsada del reality. “Ya que mi hermano y yo no tenemos relación, me gustaría preguntarle desde aquí qué es lo que Aneth le ha hecho a mi madre… Voy a confiar en ella hasta el día que me demuestre lo contrario”, dijo Isa. “Mis amistades nunca me han traicionado y él no puede decir lo mismo… Aneth ha sido un gran apoyo para mi madre allí”, sentenció la joven, quien se mostró muy molesta por las palabras de su hermano.

Además, también tuvo la oportunidad de conectar con Honduras y hablar con su amiga, que se encuentra a la espera de volver a España. “Quiero agradecerte el apoyo que le has dado a mi madre. La pena que me da es que la gente solo se ha quedado con el exterior y no sabe cómo eres. A mí me has demostrado muchas cosas y por eso sigues siendo mi amiga a día de hoy. Confío mucho en ti y te quiero mucho”, le dijo a la peruana.

Telecinco

Cabe recordar que el pasado jueves, Kiko Rivera, tras regresar a las galas del reality como defensor de su madre, confesó sin tapujos lo que opinaba de Aneth: “A mí no me cae muy bien, la verdad. Personalmente, no me ha hecho nada. Solo la he visto una vez, cuando estuvo con mi hermana en la fiesta de Fin de Año. Allí no me cayó bien y aquí tampoco”. Acto seguido, Jorge Javier Vázquez recordó que la peruana llegó a la familia Pantoja gracias a Chabelita para, curiosamente, hacerse amiga de la persona más poderosa del clan. “Yo creo en la amistad de otra manera, para mí significa otra cosa… Sinceramente, creo que Aneth no es amiga de mi madre, es amiga de mi hermana”, reflexionó Kiko.