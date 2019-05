Sin lugar a dudas, Colate Vallejo-Nágera es por méritos propios el latin lover de ‘Supervivientes 2019’. A pesar de que muchos piensan que la que verdaderamente le gusta es Lidia Santos, desde que comenzara el reality hemos asistido al tonteo que se tiene entre manos con Isabel Pantoja al mismo tiempo que Toñi Salazar aseguraba que le había tirado los trastos a su hermana Encarna durante su estancia en el hotel. Después de que su relación con la tonadillera se haya enfriado, paradójicamente, por culpa de un fuego, el empresario parece que tiene un nuevo objetivo en el horizonte… ¡nada más y nada menos que Mónica Hoyos!

En el último ‘Conexión Honduras’, emitieron un vídeo en el que se podía ver a Colate y a Mónica disfrutando de un apacible baño en el mar. Entre zambullidas y jugueteos varios, el ex de Paulina Rubio se animó a hacerle una petición a su compañera de equipo. “Dame un abrazo, anda. Te voy a dar cariño, ven”, le indicó antes de fundirse en un abrazo.

Mónica, que se contoneaba delante de Colate, le advirtió que no se fiara de sus estilismos, ya que en la vida ‘real’ es bastante más mona. “Me acuerdo cómo ibas vestida la primera vez que te vi, hace como veinte años. Ibas con unos leggins negros brillantes y una camiseta roja apretada, bastante sexy”, confesó Colate.

Sorprendida de que se pudiera acordar de algo así, la peruana se interesó por saber qué estaba haciendo. “Coqueteando con otros. De hecho, creo que con Carlos Lozano… No entiendo cómo te fijaste más en él que en mí”, se lamentó el hermano de Samantha. “Ya ves como es la vida. Veinte años después estamos tú y yo aquí, en aguas de Honduras durmiendo bajo la luna”, añadió. Omar Montes, al ver la ‘deslealtad’ de Mónica, puso el grito en el cielo y cortó de raíz su inexistente relación. “¡Cómo sabía yo que al final Colate me iba a levantar el mochuelo!”, exclamó roto de dolor al otro lado de la valla de bambú. “Tú ya no me hables más, ya no eres mi novia ni nada”, le espetó a Mónica. ¡Menuda escenita de celos!

Dejando a un lado su tonteo con la ex de Carlos Lozano, Loly Álvarez tiene claro que Colate no es trigo limpio y que no quiere nada de Isabel Pantoja. "Colate no siente nada por ella, le ha engañado… Es un pollito de cuidado, no me gusta nada. Allí estuvimos una semana en un hotel antes de saltar del helicóptero y todos vimos que era Colate quien iba detrás de Isabel Pantoja, no ella detrás de él", aseguró la primera expulsada. Además, apuntó que, según su criterio, a Colate la única que le gusta es Lidia. ¿Qué opinará de todo esto Isabel Pantoja cuando se entere?