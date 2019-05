La relación entre Fabio y Violeta parece no tener visos de asentarse e ir un paso más allá. Pese a que desde que llegaron a la isla no han dejado de tontear, la extronista de ‘MYHYV’ no entiende por qué el italiano se muestre tan frío y cauto con ella, después de todo lo que ha hecho por él. Y es que no nos olvidemos que la valenciana cortó con su novio en directo para apostar por Colloricchio, y parece que, de momento, no se han cumplido sus expectativas… “¿Tú crees que hice bien?”, le preguntó Violeta a Mahi durante una conversación a solas. “Sí, yo lo que pienso es que no deberías de haber vuelto con Julen tres semanas antes de venir aquí”, replicó la que fuera concursante de ‘Maestros de la costura’. “Yo estoy con mi novio y no dudaría en dejarlo nunca. Si dudas y quieres dejarlo es porque pasa algo”.

Telecinco

“A ver si es que me he embalado mucho… Me siento un poco ridícula”, confesaba Violeta antes de arrancar a lloriquear. “Tía, es que no entiendo que diga que está mal por su ex… Me lo podría haber dicho antes, a mí eso no me lo había comentado nunca”, añadió. Masegosa, intentó quitarle hierro al asunto y opinó que Fabio no había sido consciente del alcance que podían llegar a tener esas palabras. Aunque es consciente que no puede recriminarle nada a Fabio, Violeta se lamentó de su falta de arrojo. “Yo le he echado cojones a todo porque él no paraba de decirme semanas atrás que cuando yo diera el paso me demostraría cosas, y no está haciendo nada… Sinceramente, ya no espero nada de nadie”, sentenció.

Caricias, abrazos, besitos en la cara... De eso no falta entre los dos, pero hasta el propio Jorge Javier le preguntaba a la pareja el pasado jueves qué estaba pasando para que todavía no hayamos visto un beso apasionado o algo más de 'contacto' entre ellos. Así que Fabio tomo la palabra para explicarse: “Salgo de cuatro años muy difíciles, tuve problemas bastante graves con mi pareja y estoy todavía tocado”. Además, confesó que, aunque Violeta le “pone caliente”, la falta de comida ha acabado con su libido.

Telecinco

Al ver Fabio que Violeta está cada vez más distante con él, no ha dudado en ir a hablar con ella para preguntarle qué le pasa. “Te encuentro distanciada, te veo rara. No me gusta estar así contigo”, le dijo mientras la joven intentaba rehuirle. “No me puedes decir que estás igual que siempre, ha cambiado algo”. Violeta, aunque no estaba muy cómoda al hablar del tema, acabó desvelándole su problema: “Si yo hubiera sabido que todavía estabas por tu ex, mis cosas las hubiera hecho diferente”. Al oír sus palabras, el ‘influencer’ le explicó que no es que todavía estuviera colado por su ex, sino que no quiere caer en los mismos errores del pasado. ¿Servirá el cambio de equipo de Violeta para que Fabio se dé cuenta de lo mucho que la quiere? ¿O tal vez no hará más que acrecentar el principio del fin?