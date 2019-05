Aunque la llama entre Isabel Pantoja y Colate ya no arde como al principio después de su primera bronca en la isla, el empresario sigue defendiendo a la tonadillera ante sus compañeros aunque eso le cause más broncas, como la que se ha llevado de Albert recientemente. Y es que el joven le ha echado en cara defender a la cantante en las galas en directo negándose a reconocer que Isabel Pantoja había dicho que quería irse en más de una ocasión. "Isabel lo ha dicho, Mónica lo ha dicho, yo lo he dicho... ¡todos hemos tenido nuestros momentos de bajón!", respondía Colate a su compañero.

Telecinco

Aunque Colate y Albert son uña y carne en el concurso y se han convertido en un gran apoyo mutuo, la presencia de Isabel Pantoja no ha hecho bien a esta relación. "Cuando te he dicho 'Colate échame una mano' no has dicho nada", le ha echado en cara el campeón de atletismo al empresario. "Porque has montado un pollo ahí que lo que estabas haciendo es atacar a un compañero", se defendía de su amigo. "Si me hicieras caso te iría mejor", le echaba en cara diciéndole que dejara estar la situación de Isabel Pantoja en la isla. "Pero qué cabezota, ¿qué más te da? ¿Qué has ganado? ¡Nada!", le reprendía en la playa nada más volver de la gala en directo.

Después de esta bronca, Albert se iba resignado con su nominación asegurando que todo el mundo estaba mintiendo en la isla diciendo que se querían ir cuando no era así, y que a él no le gustan nada las mentiras, tal y como denunció en la gala. Al día siguiente Omar y Fabio le daban ánimos ante una nominación muy dura ya que se mide contra Chelo, Isabel y Carlos Lozano. "A día de hoy es la más dura. Si te salvas vas a salir como el número uno", le comentaba el cantante.

Telecinco

El resto de concursantes ha mostrado su apoyo a Albert criticando que Colate no le apoyara. Carlos Lozano, Violeta y Dakota coincidían en poner de relieve que ningún miembro de su equipo saliera a dar la cara a pesar de saber que llevaba razón. "Si el plan va a ser este, yo me voy con mi gente que me quiere y que se queden aquí los falsos y traicioneros", aseguraba Carlos mientras se echaba la crema solar. El presentador ya ha anunciado que hará campaña para que se quede el atleta ya que, asegura, "es el mejor superviviente de todos".