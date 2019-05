Tener recursos en una isla desierta es fundamental para sobrevivir, y Chelo García Cortés lo ha aprendido por las malas en Supervivientes. La colaboradora está teniendo unos días un poco duros en la isla después de no haber recibido el apoyo de sus compañeros en los posicionamientos, la falta de comida y, ahora, una nueva picadura de "algo" mientras se encontraba en el agua pescando con sus compañeros (para que luego diga Carlos Lozano que no hace nada, ejem...). En un principio, Chelo pensó que era una medusa, y rauda y veloz pensó en un remedio casero para aliviar el dolor... y, como no había otra cosa (evidentemente), tuvo que hacer uso de la orina... de uno de sus compañeros.

Patidifuso se quedó Oto Vans, que la acompañaba junto a Lidia Santos, cuando Chelo le pidió que le hiciera pis en la pierna, y es que le tuvo que explicar al influencer que la orina tiene amoniaco, y sirve para disminuir el dolor de una picadura, así que él, con todo el cuidado, se orinó en las manos y se lo aplicó en la pierna a Chelo. ¿Asqueroso? Sí. ¿Eficaz? También. Dicen que a falta de pan, buenas son tortas, y este es uno de esos casos en los que el refrán se cumple a la perfección, y más en una situación de emergencia...

"He puesto la pierna en una roca y él, súper delicado y amoroso, ha orinado en sus manos para ponérmelo en la pierna", explicaba después del incidente. "No veas cómo alivia", añadía. De vuelta en la playa, explicaba lo que le había pasado y enseñaba a cámara su pierna, en la que no se veía picadura, por lo que podía ser una medusa, otro animal o el roce con alguna planta. ¡Esperemos que no sea nada!