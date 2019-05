Aneth Acosta no ha logrado ganarse el cariño del público a su paso por ‘Supervivientes 2019’. La amiga de Isa Pantoja, en su primera nominación, fue expulsada del reality midiendo sus fuerzas en el duelo final con Jonathan Piqueras, el actual ‘pirata olvidado’. En mitad por la polémica sobre si su relación con el clan Pantoja es interesada o no y a la espera de que regrese a España para hacer frente a las críticas, la joven disfruta de sus últimas horas en Honduras, donde ha tenido la oportunidad de reencontrarse en el hotel con sus preciadas pertenencias. Pero ¿qué es lo que Aneth más ha echado de menos?

Telecinco

Pues básicamente, su máquina eléctrica. Y es que parece que la peruana es bastante velluda y ya estaba teniendo un grave problema con los pelillos que proliferan por su cuerpo… "Esto señores, la rasuradora, que ya parecía una mujer lobo", dice entusiasmada de reencontrarse con el aparato de depilación.

Aneth también muestra a cámara otros objetos que se quedaron guardados en la maleta a la espera de que regresara su dueña y señora. Entre ellos, "el bañador de lunares que me regaló Anabel Pantoja para venir", hilo dental “que allí es un lujo”, o un cepillo del pelo, "que me estaba quedando calva en la isla". Entre tantos problemas capilares, tanto por arriba como por abajo, nos alegramos de que no haya pasado más tiempo en Honduras para no tener que lamentar males mayores… ¿no creéis?

Además de mostrar sus objetos personales, Aneth Acosta lanza un claro mensaje a la audiencia, recordando que todavía tenía mucho más que ofrecer al concurso. "Veo las cosas y pienso que no las extrañaba tanto. Creo que la isla no ha podido conmigo, si me hubieran dejado más tiempo hubiera podido con todos", sentencia mirando a cámara.