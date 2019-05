A Violeta y Fabio se les ha acabado el amor, y no precisamente de tanto usarlo… Cuando ni tan siquiera habían dado un paso más allá en su incipiente relación, quedándose en los besos castos y las caricias, la situación ha acabado saltando por los aires al no verse la valenciana lo suficientemente bien atendida por el italiano. El repentino cambio de equipo de la extronista, de ‘Playa Pirata’ a ‘Playa Abandonada’, ha provocado que tuviera que irse con una mano delante y otra detrás, teniendo que facilitarle sus antiguos compañeros, a través de la valla de bambú, todo aquello que fuera suyo.

El primer roce entre Violeta y su antiguo equipo, compuesto por Mahi, Omar y Fabio, se produjo cuando, al irse a dormir, descubrió que su chaqueta se había caído al agua y estaba completamente mojada. A voz en grito y de muy malas maneras, pidió a sus compañeros que le pasaran una prenda seca. Al verla llorar y montar el numerito, los habitantes de ‘Playa Pirata’ decidieron hacerla un poco de rabiar y tardaron en atender sus exigencias. Violeta les sacó un dedo y se lamentó de que se estuvieran riendo de ella en su “p**a cara”. “Me parece que es muy mala compañera… Yo no quiero ni acercarme ahí porque si no peleo. A veces se pone imposible. No quiero escucharla más… Está haciendo un papelón increíble. Violeta es como una niña de 15 años, es una caprichosa”, apuntó el italiano.

Cuando parecía que la cosa estaba más calmada, a la mañana siguiente, Violeta fue a pedir su parte de las provisiones de comida. Al recibir tan solo medio saco de arroz por parte de Mahi, montó en cólera y pidió explicaciones. “Parece una niña de 15 años diciendo que quiere sus cosas como si nosotros quisiéramos quitárselas”, le dijo Fabio a Omar tras contemplar la escena. “Cuando una persona es una inmadura y no piensa lo que dice, no puedo. Yo le doy mucho peso a las palabras”.

Violeta, al intuir que Omar y Fabio la estaban criticando, se acercó a la verja a pedirles explicaciones, lo que hizo que el italiano le recriminara que estuviese actuando como una quinceañera. Como Violeta no estaba de acuerdo con el reparto de comida, Fabio fue a enseñarle el baúl con las provisiones y le lanzó un coco. “Qué le pasa, qué le está pasando. Está loca esa chavala”, se lamentó Colloricchio. Unas palabras que llegaron a oídos de Violeta. “A mí no me llames loca que yo no te he faltado el respeto”, le recriminó Mangriñán. “No te agarres a eso, tú me llamaste mala persona ayer”, replicó el influencer.

Tras la discusión de la pareja, Violeta lloró desconsolada y se lamentó de que su querido Fabio la hubiese llamado loca. Por su parte, Fabio se defendió diciendo que su comportamiento era intolerable y que él mismo fue varias veces a lo largo del día anterior para ver qué necesitaba y ella lo había ignorado. “Ha dejado ver que soy un canalla, un ladrón, un hijo de p**a por no darle su ración de arroz”, reflexionó mientras que sus compañeros le pedían que no entrara en su juego. “Violeta siempre se siente atacada. Eso sale de una inseguridad que lleva dentro… Espero que ella al menos razone un poco sobre su comportamiento. Espero que me pida una disculpa”, añadió Fabio. ¿Creéis que nos encontramos ante una ruptura definitiva o tan solo ante un pequeño bache?