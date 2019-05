La verdad es que nadie daba un duro porque Carlos Lozano y Mónica Hoyos fueran a llevarse tan bien a su paso por ‘Supervivientes 2019’. Tras años de tirarse los trastos a la cabeza, acrecentándose su mala relación después de que Miriam Saavedra entrara en escena, todo parecía indicar que su convivencia en los Cayos Cochinos iba a ser un infierno… ¡pero nada más lejos de la realidad! De hecho, tal y como denunció Isabel Pantoja, no sabemos si habrá pacto de no agresión o no, pero lo cierto es que la expareja no deja de protagonizar grandes momentos cargados de complicidad. ¡Y nosotros que nos alegramos!

Sí que es cierto que su primer encuentro en Honduras, nada más lanzarse desde el helicóptero, estuvo cargado de pullas. De hecho, la peruana se descojonó cuando su ex le dijo que ya no bebía ni fumaba. “Venga, ¡qué quiten la cámara oculta!”, apuntó muerta de la risa. Sin embargo, parecía que los dos estaban dispuestos a hacer borrón y cuenta nueva. “Le he dicho que está muy bien. Le viene muy bien lo del pañuelo. Me he presentado, porque soy una nueva concursante. Espero que nos llevemos superbién y que consiga toda la comida para que yo pueda comer”, señaló Hoyos.

En sus primeras semanas de convivencia, ambos coincidieron en el mismo equipo e hicieron piña al ver que no congeniaban lo que se dice especialmente bien con el resto de sus compañeras. De hecho, Carlos Lozano llegó a decir que Mónica era la única válida de su equipo, acusando constantemente a Chelo, Isabel y las Azúcar Moreno de ser unas vagas.

Que la expareja tenga una hija en común estamos seguros que también ha unido a Carlos y Mónica en estos momentos de penurias y adversidades. De hecho, el que fuera presentador de ‘OT’ no pudo más que emocionarse al ver a su ex romper a llorar cuando recibió un mensaje de Luna con motivo del Día de la Madre.

Por si esto fuera poco, Carlos y Mónica no han dudado en brindarse su apoyo cuando han estado nominados. Hace un par de semanas, Lozano pronunció un alegato en favor de su ex para que no abandonara el reality, un bonito gesto que Hoyos le devolvió el pasado domingo. “Creo que es un gran superviviente, no solamente de la vida, sino que aquí lo está demostrando. Da un montón de cosas más aparte de sobrevivir, tiene mucha gracia, tiene mucho talante. A veces se cabrea… que también hace falta”, expuso la azafata a la audiencia.

Este acercamiento, aparte de por el bien de su hija, no se habría producido de no haber roto Carlos Lozano casi por completo el contacto con Miriam Saavedra. Pese a que asegure que todavía se acuerda de ella, el presentador ha logrado pasar página, lo que hace que la expareja ya no tenga que discutir por, según el caso, defender o atacar a terceras personas.