No podemos decir que las puñaladas, en general, nos sorprendan en los realities, pero cuando ésta viene de una persona a la que has querido como una hermana, pues pica un poco. Es lo que se ha vivido en la isla de Supervivientes poco después del último 'Tierra del nadie' del pasado martes 21 de mayo, en el que Isabel Pantoja se libró de la expulsión por el apoyo recibido del público. La tonadillera estaba de lo más contenta y feliz, e incluso afirmó: "Yo no me lo esperaba, la verdad. Esto es muy bueno como mujer, como persona, así sabes que te quieren, y te demuestran cómo te quieren. La semana pasada me encontraba peor, pero ya veremos a partir del jueves", les decía a Colate y Albert bastante emocionada.

Los que siguen nominados, sin embargo, son precisamente Albert, Carlos Lozano y Chelo García Cortés, con la que Isabel ha retomado el contacto gracias al concurso después de años sin hablarse... pero parece que eso no ha sido suficiente (ni siquiera el 'peloteo' del que ha hecho gala Chelo, que la ha ayudado hasta a ponerse las zapatillas), y ahora la tonadillera ¡le ha devuelto el feo que le hizo años atrás pidiendo la salvación de Albert! "Ya lo he dicho: a mis niñas, de España entera. Salvadme a mi Albert, por Dios. Tenéis que hacérmelo", decía.

Por si alguien no lo recuerda, Isabel dejó de hablarse con Chelo después de que ésta hiciera de alcahueta con Chabelita y su novio de entonces, Alberto Isla, dejándoles su casa para... ya sabéis, y aquello se lo tomó tan mal la cantante que la desterró de su vida para siempre... hasta ahora. Veremos cómo se toma Chelo que Isabel, con lo que hecho por ella en el concurso, le haya dado esa puñalada trapera, máxime cuando la tonadillera y el pertiguista ya han tenido su más y sus menos...