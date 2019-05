Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio ya han vivido su primera crisis en Honduras (y no precisamente de las pequeñitas). Después de que la audiencia decidiera castigar a la extronista de ‘MYHYV’, cambiándola de equipo y alejándola de su querido amor, la parejita surgida en ‘Supervivientes’ acabó enzarzándose por las formas con las que la valenciana pedía que le devolvieran sus objetos personales y las reservas de comida que le correspondían. En un principio, el italiano decidió pasar del tema, pero al final acabó hartándose y se encaró con ella, reprochándole su infantil comportamiento. Sin embargo, ya se sabe que estos chicos pueden pasar del amor al odio (y a la inversa) a un paso agigantado…

Telecinco

Después de la discusión, Fabio se desahogó con sus compañeros, apuntando que si Violeta no cambiaba su comportamiento no tenía nada que hacer con él. “No sé qué tipo de relaciones tuvo ella en su pasado, pero si no madura no va a seguir a mi lado… No vamos a seguir porque yo quiero una mujer al lado, no una niña”, apuntó. “Yo la quiero y no quiero ver esos gestos en ella”. Y es que, según el ‘influencer’, lo peor que se puede hacer con su nuevo interés amoroso es llevarle la corriente.

Por su parte, Violeta se desahogó con sus compañeras más íntimas. “Por lo que sé, lo que me han contado es que está diciendo que soy una inmadura”, se lamentó ante Mahi. La concursante de ‘Maestros de la costura’ intentó quitarle hierro al asunto y le recordó que Fabio está enamorado. Tanto es así que cuando cambiaron a Violeta de equipo, Fabio le propuso dormir al lado de la verja para estar lo más cerca posible. Ante los lamentos de la ‘viceversa’, Mahi se acercó a Fabio para interceder entre los dos. “Dice que es un malentendido y que por qué no la buscas tú a ella”, le dijo. “Hay muchas cosas que hablar. Tiene que pedir disculpas por el enfado, estaba endemoniada”, replicó Colloricchio.

Telecinco

Armado de valor, Violeta fue acompañada de Mónica para pedirle perdón a Fabio. “¿Qué sientes que hiciste mal?”, le preguntó Fabio. Al no recibir una respuesta por parte de Violeta, el joven fue claro: “Te perdono, pero quiero que te des cuenta de las cosas. ¿Por qué me quieres pedir perdón?”. Violeta le dijo que se lo estaba poniendo difícil, por lo que Fabio le dijo que al menos se lo pensara dos veces antes de que le dieran esos tipos de ataques. “Llevo 25 años siendo así”, recordó Mangriñán. “Conmigo lo vas a conseguir”, le espetó Colloricchio antes de pedirle un abrazo. Pero del abrazo pasaron a darse un beso casto y de ahí a comerse la boca con una pasión desenfrenada.

“Madre mía os habéis dado un beso que me he tenido que apartar de la pantalla por si salpicaba”, comentó Jorge Javier al ver las imágenes. “Nos estamos conociendo. Creo que es normal descubrir las cosas positivas y negativas”, reflexionó Fabio. “Ella estará acostumbrada a que los chicos vayan detrás de ella como perritos, pero yo no soy así… fue una tontería. Creo que los dos exageramos”, sentenció. Además, dijo que no pudo evitar darle un beso a Violeta al ver la carita que puso. “¡Pero si no sabía ni por qué te estaba pidiendo perdón!”, apuntó Jorge Javier.