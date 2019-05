Chelo García Cortés y Albert han ganado la batalla a Carlos Lozano y el presentador no ha conseguido salvarse de la nominación por lo que ha tenido que abandonar La Palapa, algo que no le ha supuesto un gran shock porque ya al oír el veredicto de la decisión final el propio presentador pedía a la audiencia que se quedase Chelo “porque para aguantar esto mejor me voy”, confesaba en relación a los gritos de crítica de Dakota que no paraban. Ambos se acusaban mutuamente de “ordinarios” y “falsos” después de haber tenido una relación cordial durante la mayor parte de su estancia en la isla.

Telecinco

Así de relajado se quedaba Carlos al escuchar que él había sido el elegido para abandonar la isla, y es que la discusión con Dakota llegó hasta tal punto que el presentador le hizo un calvo a la joven. “Para calvo este”, le contestó después de que su compañera asegurara que se le veía la calva. En el momento en el que se supo que Chelo era la salvada, rápidamente la isla se dividió en dos grupos siendo Otto el único que se alegraba de la salvación para más tarde despedir a Carlos, eso sí, haciendo un gesto a Violeta de desesperación tras ver a Chelo.

Telecinco

Ni Dakota ni Pantoja se cortaban un pelo y no hacían más que alabar a Chelo ninguneando a Carlos Lozano quien fue arropado por sus compañeros incluida Mónica Hoyos con quien se abrazó en el momento en el que conoció que era expulsado.

Telecinco

Momentos después, continuando su discusión con Dakota la espetaba que “cuando salgas tienes que ir al colegio a que te eduquen”, algo que la joven le recriminó pues volvía de nuevo a ser el mismo tema que ya había saldado con Jorge Javier al inicio del programa. Tras ello aseguró que “estoy muy contento de irme porque no era capaz de aguantar más a esta gente” refiriéndose a un pequeño grupo de compañeros que le habían criticado en varias ocasiones. Algo que dijo ante una Mónica afectada: “sé que es un gran Superviviente y que aguantará duro donde le manden porque es muy grande y tiene una fuerza mental poderosa”. Unas emotivas palabras que dejaron al público y al plató emocionados.