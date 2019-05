Kiko Rivera no oculta lo más mínimo el rechazo que le produce Aneth Acosta, la gran amiga de su hermana que ha sido el gran apoyo de su madre a su paso por ‘Supervivientes 2019’. Nada más comenzar la última gala, en la que la peruana se enfrentó a su primera entrevista, Jorge Javier le pidió explicaciones al hijo de Isabel Pantoja sobre los continuos amagos de su madre de querer abandonar el reality. “Yo he sido concursante de ‘Supervivientes’ y también me fui. Se pasa muy mal y a veces a la gente le da un poco de tarantela… Desde que se ha ido Aneth, mi madre está de maravilla”, reflexionó. Un primer tirito que no se quedó tan solo ahí…

Al llegar al plató, para hacer balance de su concurso junto a Jorge Javier Vázquez, Aneth confesó no estar muy contenta con su expulsión. “Yo soy mi primera crítica. He cometido muchos errores. De hecho, los estoy pagando y por eso estoy aquí”, indicó. Al preguntarle el presentador por estos errores, ella contestó: “Respirar profundo y contar hasta diez demasiadas veces… He tolerado demasiado a Colate y a Omar. Me ha resultado mal ser paciente con ellos”. ¿Acaso ser tolerante y paciente con alguien puede considerarse un error?

“Con Omar siempre me pasa lo mismo. Él va de tonto, de inocente, de bueno, pero luego me calentaba la cabeza con cosas que no me gustaban”, continuó diciendo antes de que la madre del cantante interviniera para ponerle los puntos sobre las íes. “Omar va de tonto y tú de lista, porque tú eres lista a aburrir… ¡Te sobra inteligencia!”, ironizó. “Pareces la vieja del visillo… Menudo porvenir te espera de aquí a unos años. En un pueblo, apostada en la ventanita y criticando a las vecinas”.

Además, destacó lo mucho que los supervivientes quieren a su hijo, algo que no puede decir lo mismo Aneth. “Omar vendrá con muchos amigos y tú no te has hecho amiga ni de la iguana”, dijo la progenitora. “Resetéate, querida… Teniendo amigas como Isa o Patricia, no entiendo como tú puedes ser tan bicho”. A su vez, Loly Álvarez también se sumó a la batalla contra la amiga de Isa Pantoja: “Eres el peor bicho que he encontrado en ‘Supervivientes’”.

Como fin de fiesta, Aneth tuvo que enfrentarse con Kiko Rivera, quien no se cortó ni un pelo a la hora de decirle todo lo que piensa de ella. “Lo primero que quiero decirte es que estoy muy feliz de que estés aquí porque así mi madre se ha quitado de encima lo peor de la isla. Creo que el enemigo lo tiene en casa y ese eres tú. Lo segundo, eres una falsa. Tercero, espero que mi madre recapacite, porque, cuanto más lejos estés de mi familia, muchísimo mejor. Quédate con mi hermana, que sois iguales las dos”, sentenció. “Tú hermana es todo corazón y es como una hermana pequeña para mí. A su lado siempre vamos a estar bien”, replicó la peruana.

“Espero que vuestra amistad llegue lo más lejos posible, pero del resto de mi familia, cuanto más lejos estés, mejor”, reiteró el DJ. Cuando Aneth dijo que a la que más quiere es a Chabelita e Isabel, Kiko le pidió que quisiera un poquito menos a su madre, pero que la quisiese mejor. Además, Jorge Javier le contó a la expulsada que Anabel Pantoja estaba muy enfadada con ella por unos audios en los que Aneth la ponía verde.

“Kiko nos ha dicho que en Cantora te dijo que no le gustas”, apuntó el presentador. Sorprendida, Acosta afirmó no recordar cuándo ocurrió eso, apuntando Kiko a que a lo mejor llevaba alguna copa de más. “Creo que no es el momento de refrescarte la memoria con lo que ocurrió allí. Tanto tú como tus amigas tuvisteis una falta de respeto grandísima”, recordó Rivera. Ante la insistencia de los presentes y con el beneplácito de la propia Aneth, Kiko contó lo que ocurrió la última noche de Fin de Año: “Tus amigas practicaron sexo en el salón de mi casa. Cuando todo el mundo estaba ya durmiendo, me desperté y me las encontré medio desnudas”.

La amiga de Chabelita se defendió diciendo que ella no tenía nada que ver con aquello. “Tú no le dijiste nada a tus amigas, eres una impresentable”, le recriminó Kiko. “En mi casa tú no vuelves a entrar, diga mi madre lo que diga”, añadió, recordando que su madre no sabe nada acerca de este episodio. ¿Cómo reaccionará al enterarse?