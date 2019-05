Violeta, Dakota y Carlos Lozano, guerra de insultos en ‘SV’

“La alta tensión ha llegado a los Cayos. Carlos, Dakota y Violeta han sacado toda la furia que llevan dentro y han provocado todo un tsunami”. Con estas palabras Jordi González anunciaba que la noche en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ se avecinaba calentita… Carlos Lozano, en calidad de ‘pirata olvidado’, está disfrutando de lo lindo de poder sacar de quicio a sus dos compañeras de playa. El pasado jueves, cuando los nuevos habitantes de Playa Cabeza de León descubrieron que el presentador había ganado el duelo contra Jonathan Piqueras, se vinieron abajo, más después de que Carlos los recibiera bailando y gritando proclamas triunfalistas. “Estás solo, nadie te aguanta, ni Miriam. ¡Jódete!”, dijo una enfadada Dakota al ver la alegría de su rival. “Cómete una mierda, Carlitos, ¡a la puta calle!”.

Pese al recibimiento, Carlos se acercó a la joven para proponerle hacer borrón y cuenta nueva después de la monumental bronca que habían protagonizado en la Palapa. “A mí lo único que me ha molestado es tu vocabulario”, le dijo Dakota, quien no parecía tener muchas ganas de hablar con el presentador. “Yo no soy Jonathan, yo sí puedo estar en el Palafito… Este es mi destino, llegaré hasta el final cueste lo que cueste”, advirtió Lozano.

Pese al pacto de no agresión, Carlos protagonizó una monumental bronca con Violeta. Todo comenzó cuando la extronista pilló al ‘pirata’ robando un machete, algo que pensaba que su compañero no podía hacer. “No lo voy a hacer, pero podría hacerlo. A lo mejor os hago un cambio…”, indicó Carlos mientras Violeta intentaba quitárselo de las manos. Violeta, enfadada por el intento de robo, se fue a intentar quitarle cosas de su cabaña. “Puedo robar lo que me dé la gana a cualquier hora del día”, recordó el ex de Miriam Saavedra con las reglas en la mano.

La valenciana, enfadada por haber quedado en ridículo, comenzó a discutir con el presentador. “Anda, ¡lárgate a tu puta casa!”, le espetó en su cara. “Tus compañeros se callan porque saben que tengo razón… Eres una ignorante, parlanchina que habla sin razón”, dijo Lozano. Violeta, poseída, cogió el machete y se puso a correr por la playa mientras todos sus compañeros se lamentaban porque pudieran llegar a penalizarlos. Por si esto fuera poco, Mangriñán se puso histérica cuando Carlos aseguró que, hasta su novio, Fabio, la había llamado bipolar. “¡Qué puto novio, asqueroso!”, le increpó.

Violeta, fuera de control, se dedicó a robar cosas de la cabaña de Carlos, ante la incredulidad de sus compañeros. “Me roba, se sube al Palafito, me falta el respeto…”, enumeraba Lozano con regocijo. “¡Que alguien le diga a este fantasma de mierda que a mí no me amenaza ni Dios!”, exclamó Violeta. “Esto no es un geriátrico, no tenemos por qué aguantar a viejos desquiciados… Ojalá algún día me eche la audiencia y se tenga que comer esa lengua asquerosa de jubilado”.

Carlos, dispuesto a seguir sembrando cizaña, tiró a Mahi de su esterilla y salió corriendo con ella. “¡Le has hecho daño, gilipollas!”, exclamó Dakota al ver lo que había hecho con la diseñadora. “Me daría vergüenza que mi padre fuera tan ridículo e hiciera cualquier cosa por un minuto de televisión”, apuntó Violeta. “Si fueras mi hija no te miraba ni a la cara”, replicó Carlos.

A partir de ahí, comenzaron a cruzarse un sinfín de insultos. Dakota y Mahi intentaron tirar por tierra la carrera del presentador junto a descalificativos como ‘come mierda’, ‘calvo’ o ‘implantado’, mientras que Carlos amenazaba con sacar los trapos sucios de la familia de Dakota. “¡Imbécil! ¡Grasa que tienes en tu culo, gorda!”, llegó a decir Carlos. “Esa Miriam que te puso todo los cuernos”, se regocijaba Dakota. Ante este ataque, Carlos le dijo a Dakota que su novio se estaría acostando con otras. “Con una persona como tú me tiraba a 100.000 tías. ¡Das asco, el bigote a ver si te lo depilas!”, sentenció Lozano.