Isabel Pantoja y Chelo García-Cortés, más unidas que nunca en ‘Supervivientes’

El acercamiento entre Chelo García-Cortés e Isabel Pantoja es un hecho. Pese a que, desde que comenzara el reality, la periodista ha hecho todo lo posible por recuperar la relación con la que fuera su amiga, hasta este momento, la cantante intentaba mantener las distancias en un constante tira y afloja. Sin embargo, tras la formación de los nuevos equipos, en los que ambas han ido a recaer en el de los adultos, han unido fuerzas al sentirse desplazadas del grupo por culpa de Colate. De hecho, ambas denuncian que el empresario se ha convertido en el cabecilla del grupo, el cual maneja a su antojo al resto de compañeros para su propio beneficio.

Telecinco

En los últimos días, Chelo e Isabel se pasan el día juntas, lamentándose por su situación y criticando la actitud del ex de Paulina Rubio. “Yo venía a Cayo Paloma con ilusión y resulta que aquí también está todo dividido. Hay dos claros grupos muy diferenciados por los malos rollos que hay entre Colate e Isabel”, reflexionaba la colaboradora de ‘Sálvame’ ante la cámara. “Debe ser que la ven una rival fuerte. Y a mí también, porque me nominan todos”.

Durante el reparto de tareas, Isabel Pantoja optó por no abrir la boca mientras Colate imponía de alguna manera sus ‘propuestas’ de qué es lo que tenían que hacer durante los próximos días. “A mí no me gusta decir estas cosas, pero si no las digo yo, ¿quién las dice?”, se preguntó el hermano de Samantha. “Las tienes que decir tú”, replicó Isabel por lo bajini con cara de pocos amigos.

Telecinco

Isabel y Chelo comparten todo tipo de confidencias, siendo su tema de conversación predilecto criticar la manera de obrar de Colate. “No sé qué va a hacer ahora sin fuego, matarnos de hambre”, indicó Pantoja. Al contarle Chelo que entre Colate y Albert estaban ideando fabricar un horno, Isabel no pudo más que lamentarse de que tuvieran las “cabezas en Pamplona”. “Colate dijo que se iba a abrir un mango. Lo que pido es que no se pele. Lo que yo vaya a comer que no lo manosee nadie… Lo poquito que nos da de comer el señor”, añadió la intérprete de ‘Así fue’. “Yo no digo nada, porque son cuatro y nosotros somos dos. Nunca vamos a estar de acuerdo”, apostilló Chelo. La cercanía ha llegado hasta tal punto que Isabel y Chelo disfrutan cazando juntas, pegándose un ‘festín’ a medias cuando lograron hacerse con un cangrejo.

Telecinco

En el plató de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, Jordi González y los colaboradores analizaron esta reconciliación. “La unión hace la fuerza. En este caso, tener un enemigo en común hace que ellas se vayan uniendo otra vez”, reflexionó el presentador. “Yo sé que Chelo cuando se enteró que Isabel iba a la isla se alegró muchísimo. Pensaba que al estar al lado de Isabel iba a lograr recuperar la amistad. Para Chelo es muy importante esta amistad”, apuntó Lydia Lozano. “A mí me consta que Isabel le manda mensajes a Chelo, pero ella no puede decirlo. Isabel no quiere que el mundo sepa que se mensajea con Chelo”.