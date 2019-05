La madre de Violeta, Elvira, visitó por primera vez el plató de ‘Supervivientes’ para comentar el concurso de su hija. La guardia forestal aseguró que veía a su hija bien, ya que cree “que está haciendo un concurso como es ella y la veo con ganas de continuar”. Junto a ella estaba Julen, el ex de la extronista, con el que parece llevarse especialmente bien. “Yo lo quiero mucho. Estamos bien avenidos”, apuntó. ¿Y cómo esta llevando Julen el tonteo de Violeta con Fabio? “La veo que a lo mejor le ha ayudado el tomar esa decisión. A ver si se apoya en Fabio y no le sale mal… No confío en Fabio”.

Precisamente, en la isla, Violeta asegura sentirse sola al ver que sus nuevos compañeros han formado una ‘chupipandi’ de la que se siente excluida. “A lo mejor es que nosotros hemos abierto más nuestro abanico en vez de centrarnos en conocer una ‘chupipareji’”, le recriminó Oto al ver como les echaba en cara esta situación.

Durante una conversación en la orilla del mar con Fabio, entre morreos varios, la joven criticó a sus compañeros, especialmente a su rival de cara a las nominaciones. Lidia: “Ayer quiso dejar mal a Colate diciendo que es un mujeriego cuando fue ella la que le escribió antes de entrar al reality. Bien que cuando le ofrecía planes en Miami no decía que no…”. Además, Fabio le confesó a Violeta que ya comienza sentir algo más profundo por ella. “Quiero hacer el amor y estar contigo…”, dijo entre risas. “Ya puedo afirmar delante de todo el que me esté escuchando que con Violeta hay un enamoramiento”.

En el plató de ‘Conexión Honduras’ analizaron estas imágenes, tomando Julen la palabra para defender a los familiares directos de su ex. “Antes me ha dado mucha rabia que se ponga en duda la educación que Violeta ha recibido por parte de su madre. Ella ya es lo suficientemente mayor para saber evitar las situaciones que se le han dado tanto con sus compañeros como conmigo”, indicó. “Yo ya dije que Violeta se estaba equivocando centrándose tanto en Fabio. A Violeta le da igual caer tanto bien como mal”.

Minutos antes, al abordar el comentado momento en el que Violeta discutió con Fabio por el tema de la ropa, la madre de la valenciana tildó al italiano de canalla. "El ítalo-argentino es un canalla. Me pareció mal lo de la ropa. Si empiezas una relación, no debería ser así", afirmó Elvira. Ante estas palabras, Jordi apuntó que a Elvira no le gustaba Fabio como yerno. “Yo no he dicho eso, no tergiversemos. Yo he dicho que, analizando unos hechos concretos, pensaba que era un canalla”, puntualizó.

Pese a todo, la madre de Fabio, Alicia, quiso entrar en directo para pedirle explicaciones a su consuegra. “Quería hablar con esa señora para que me explique en qué se basa para decir que mi hijo es un canalla”, expuso la argentina. “Su hija es grande, debería de haber buscado ella su ropa. No tienen por qué llevarle la ropa sus compañeros. No tiene cinco años… En la vida hay que dar para recibir”, añadió, haciendo una crítica velada a la actitud de Violeta.

“Yo entiendo que en esas circunstancias a cualquiera le gustaría que sus compañeros le facilitaran la ropa. Yo creo que a la inversa Fabio no tendría que haberle pedido a Violeta que le llevara la ropa, ella se la hubiera llevado”, aseguró la madre de la ‘viceversa’. “Uno no puede juzgar a las personas y decir que uno es un canalla. Mi hijo no escuchó que su hija estaba pidiendo su ropa”, justificó la madre del ‘influencer’. “Yo no me permitiría juzgar a su hija. Usted tiene que ir al plató a defender a su hija, no a juzgar a los demás”.

Sin embargo, Elvira no estaba dispuesta a retractarse de sus palabras. Tanto es así que se negó a pedirle disculpas a la argentina. “En defensa de mi hija digo que no me gusta lo que vi el otro día, no me gustó como actuó”, dijo Elvira. “Usted dijo que el ítalo-argentino es un canalla, es que ni siquiera lo nombró. El ítalo-argentino tiene nombre y se llama Fabio... Podría haber dicho que lo que no le gustaba era su actitud, no que es un canalla”, se lamentó la argentina. “Es bonita la palabra canalla, yo la utilizo bastante en mi vocabulario y me parecía que cuadraba para definir eso”, sentenció la madre de Violeta.