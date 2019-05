El pasado jueves, durante la gala de ‘Supervivientes’, Kiko Rivera abrió la caja de los truenos. El hijo mayor de Isabel Pantoja, al enfrentarse con Aneth Acosta, a la que no tiene ninguna estima, pese a que la peruana mantenga una buena relación con su madre y con su hermana, rememoró un episodio que, supuestamente, acaeció en Cantora durante la última fiesta de Fin de Año. “Tus amigas practicaron sexo en el salón de mi casa. Cuando todo el mundo estaba ya durmiendo, me desperté y me las encontré medio desnudas”, relató ante la cara de asombro de la última expulsada del reality. “Tú no le dijiste nada a tus amigas, eres una impresentable”.

Telecinco

Durante la entrevista que le hicieron a Aneth en ‘Conexión Honduras’, la amiga de Chabelita se defendió del ataque y aseguró que sacar a colación este tema estaba fuera de lugar, más cuando tan solo afecta a terceras personas. “Yo he hablado con las personas implicadas y queremos cortar con este tema que es penoso y doloroso”, dijo Acosta con los ojos al borde del llanto. “Sigo manteniendo que las personas a las que están señalando no tuvieron esa noche sexo en Cantora… Según lo que yo sé, ni siquiera hubo sofá. Lo que han contado no ocurrió. No voy a hablar más porque esas personas ya van a tomar las medidas que crean convenientes… No entiendo que venga a machacarme con cosas que yo no hice ni tengo nada que ver. Me sentí disparada por todos lados, pero sin entender por qué”.

A su vez, Jordi González se dirigió a Isa Pantoja para recordarle lo que su hermano había dicho sobre ella. “Kiko dijo que pensaba que Aneth es una mala persona y que le recuerda a su hermana”, expuso. “Eso estuvo mal. Claro que me dolió que mi hermano dijera que somos iguales por cómo se expresa a la hora de hablar de Aneth”, replicó la hija de Isabel Pantoja. “Sacar ese tema de Cantora no venía a cuento cuando la culpa no era de ella. En todo caso, sería de las personas que estaban implicadas”.

Además, Chabelita aprovechó para contar todo lo que sabía acerca de este asunto. “En Cantora hay como dos casas, una más grande y la otra más pequeñita. Nosotros éramos un grupo de nueve personas y como no había más espacio, mi madre nos dijo que nos quedáramos en la pequeña. Lo que cuenta Kiko pasó en la casa grande y allí Aneth y los demás no estábamos, tan solo esas dos personas de las que hablan”, expuso. “Hay dos versiones, la de mi familia y la mis amigas, pero ni Aneth ni yo estábamos”, puntualizó.

Aunque es incapaz de saber cuál de las dos versiones es la real, Isa quiso aclarar que su madre es consciente de lo que ocurrió: “Lo único que sé, y aquí voy a romper una lanza a favor de mis amigas, es que cuando pasó esto esas dos personas hablaron por la mañana con mi madre, con lo cual ella es conocedora de esto. Hablaron tranquilamente y después nos fuimos todos juntos a Sevilla y a Granada. Es decir, si algo pasó, se habló al día siguiente y quedó ahí. Eso estaba zanjado y no venía a cuento que mi hermano lo soltara”.

Eso sí, hasta el pasado jueves nadie había hablado de que sus amigas hubiesen mantenido relaciones sexuales. “Yo sabía que esas dos personas se estuvieron besando, pero, hasta que mi hermano lo suelta, no que hubiera pasado algo más… Yo no puedo decir nada porque tan solo tengo las dos versiones”, sentenció. ¿Despejará la cantante todas las dudas a su vuelta de Honduras? ¿Le comentará Isa algo en su viaje a los Cayos Cochinos?