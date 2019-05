Chelo García Cortés confiesa quiénes han sido los dos grandes amores de su vida

Pocas veces ha hablado Chelo García Cortés de su vida privada. De hecho, es de las pocas que ha conseguido mantener el tipo en 'Sálvame' sin tener que hablar semana sí y semana también de su mujer, amigos o familiares, ya sea en el programa o en las portadas de las revistas. Sin embargo, la periodista se ha tenido que marchar a Honduras y tirarse allí 6 semanas para conseguir abrir un poco su corazoncito y desvelarnos pequeños detalles de su pasado de los que apenas ha hablado públicamente.

Fue el programa 'Socialité' el que, este pasado fin de semana, reveló unas imágenes inéditas de Chelo hablando con algunos de sus compañeros (Carlos Lozano y Dakota Tárraga) cuando convivían en la 'Playa de los Señores', y a ellos, a la luz de la luna y con el sonido del mar al fondo, les habló del amor: "Una historia de amor te tiene que hacer más grande, no te puede hacer más pequeño", afirmaba ella. "El desamor es un dolor increíble", le respondía Carlos, que de eso sabe mucho tras sus rupturas con Mónica Hoyos y Miriam Saavedra, de las que ha estado muy enamorado... y con ninguna ha acabado bien.

Y entre confesiones, Chelo se acordó de uno de sus grandes amores con mucho cariño... y no fue precisamente Marta Roca: "Yo estuve enamoradísima de (José Manuel) Parada. Yo con Parada estuve ocho años, y además era toda nuestra juventud. Fue el primer hombre de mi vida, crecimos juntos como persona, políticamente... lo hicimos todo juntos", confesó con melancolía. Tras él, llegaron otras relaciones, pero no fue hasta que llegó Marta cuando consiguió 'sacar el clavo' de Parada: "Para mí, las dos personas más importantes de mi vida a nivel sentimental han sido Parada y Marta", añadía la colaboradora. ¿Cómo le sentará a Marta que le haya puesto a mismo nivel que un ex?