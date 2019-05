Las relaciones de Isabel Pantoja con el resto de sus compañeros vienen y van. Y es que la cantante lo mismo tiene aprecio por alguien que se le pasa a la primera de cambio, lo que le ha llevado a apartarse de Mónica Hoyos, con la que en las últimas semanas había protagonizado un acercamiento. Después de que abandonaran su equipo inicial, en el que no se llevaban precisamente bien, Isabel y Mónica habían hecho piña, una situación que ha acabado saltando por los aires tras la última reagrupación. Su último enfrentamiento se ha producido por la manera que Mónica tiene de hacer su colada.

“Mira donde han enjuagado la ropa. La señora enjuaga la ropa con agua de beber”, se lamentaba Isabel ante Chelo al ver a Mónica y a Omar enjuagar su ropa con un bien tan preciado. Cuando sus compañeros se acercaron a ellas, la andaluza se dirigió al ‘culebro’ para echarle la bronca. “El jabón no se puede usar. Muchísimo menos lavar con el agua de beber”, le advirtió señalándole con el dedo.

“Llevamos un mes aquí. Sabemos cuales son las reglas todos”, replicó Mónica, quien se sintió muy ofendida cuando Pantoja le dijo que no estaba hablando con ella. “¡Qué mal, Isabel! No te conocía así”, exclamó la peruana. “Estoy hablando con Omar. La que no te conozco soy yo a ti… Hablo con mi yerno”, dijo la cantante con ironía. “Isabel, no me hagas hablar, porque he tenido deferencia contigo desde el principio del concurso… Cuando buscaban carnada bien que hablaban conmigo”, recordaba la ex de Carlos Lozano. “¿Querido yerno después de todo lo que le has dicho?”, se preguntó.

Mónica y Omar acabaron enjuagando su ropa en el mar, momento que Mónica aprovechó para marcarse un soliloquio mientas que lloraba de rabia e impotencia. “¡Cómo se le ha visto el plumero a esta señora, ya! Me parece fatal que después de un mes de estar ayudándola me trate así… ¿Quién se cree que es? Aquí ha venido igual que yo y tengo la misma hambre que ella. Yo no necesito hablar contigo. A este programa no he venido por ti, ni que te llames Isabel, ni que te llames Maribel, ni que te llames como te llames. No te necesito para nada. Pero ella bien que me ha necesitado durante un mes para carnada, para comer, para cangrejos… ¡Hasta para abrir una lata!”, se lamentó. “Si no le das el amén, no hay tu tía. Ya no te quiere”, sentenció. Mientras tanto, Isabel y Chelo asistían a lo lejos a la pataleta de Mónica mientras comían sandía. “Pantojistas, ya la escucháis y veis el plan que lleva. Arriba”, comentó Pantoja advirtiendo a sus fans.