Carlos Sobera y su amenaza velada a Isabel Pantoja ante su nuevo intento de abandono

Isabel Pantoja no deja de anunciar que quiere abandonar ‘Supervivientes’. Por enésima vez, la estrella de esta edición del reality de Telecinco, poco más de un mes después de que diera comienzo la aventura, ha vuelto a pedir la palabra en directo para anunciar al programa y a la audiencia que ha tomado la decisión de decir adiós ante su continuado bajón anímico. Tras conocer que era la concursante salvada por el público de cara a la expulsión del próximo jueves, la cantante se sinceró y desveló que había pedido la carta de renuncia. Menos mal que estaba ahí Carlos Sobera para, de manera velada, hacerle una clara advertencia…

Telecinco

“He pedido al capitán Morgan que me deje ir. Necesito estar con los míos, mi participación aquí ha dejado de tener sentido. Los concursantes que están ahí valen muchísimo más y yo necesito estar en mi casa. No quiero perder ni un día más sin estar con mi madre. Ellos se merecen estar aquí y yo no”, dijo con la voz entrecortada, explicando que no lograba quitarse de la cabeza a su progenitora, doña Ana.

“Te voy a hablar en nombre del capitán Morgan, que somos amigos”, comenzó diciendo el presentador de manera irónica antes de hacer hincapié que la audiencia la había salvado y le estaba dando todo su apoyo. “Cuando se defrauda a alguien que te da su apoyo luego puedes tardar en recuperarlo. Abandonar tiene consecuencias”, recordó, haciendo alusión a las consecuencias económicas, pero también a las éticas y morales.

Telecinco

“Ha habido gente que ya ha abandonado y ha violentado el pacto de estar en ‘SV’ y las consecuencias no han sido buenas, incluso a nivel profesional. No te quiero amenazar, te hablo desde el cariño. Te pido que reflexiones y lo pienses bien”, añadió Sobera. Además, le pidió que se quedara con los buenos momentos que estaba viviendo en la isla. “No puedo hablar de mis compañeros ni de la organización, pero desde que llegué a la isla no he dejado a sufrir. Vuelvo a dar las gracias a la audiencia por habernos salvado”, replicó Isabel, antes de dar de nuevo su brazo a torcer: “Aguantaré todo lo que tenga que aguantar, pero me es muy difícil. Si la audiencia quiere, seguiré estando aquí una semana más”.