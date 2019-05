La tensión por la comida en el equipo de Los Señores no deja de ir en aumento. Colate Vallejo-Nágera, en calidad de líder del grupo, intenta imponer sus normas al resto de sus compañeros, quienes están ya un pelín cansaditos de que se haya erigido en amo y señor de Cayo Paloma. Después de que echaran a perder unos pescados por no cocinarlos a tiempo, los supervivientes cada vez van más a su bola y no está dispuestos a seguir las directrices del empresario. El último encontronazo se originó después de que Colate propusiera dividir una copiosa ración de arroz en dos días. “No nos lo tenemos que acabar ahora”, indicó.

Telecinco

Sin embargo, Chelo García-Cortés, ante el temor de que aquello fermentara y quedara incomestible, anunció que iba a comerse toda su parte de una sentada. “Si vosotros lo queréis dejar, yo me cojo mi parte y me la como porque no lo voy a estropear”, explicó. Pese a que Albert propuso que cada uno hiciera lo que quisiera con su ración de comida, Colate recordó que esa también iba a ser la comida del día siguiente y que no iban a preparar nada más. “Estamos todos con hambre, estamos todos igual”, se lamentó el ex de Paulina Rubio, proponiendo a sus compañeras que si tenían hambre se pusieran a pescar o a recolectar alimentos: “¡Lo que no va a hacer la comida es venir a buscarnos!”.

“Es que yo no quiero que nadie me dé la comida, ¿vale? Yo no vengo aquí a que me sirvan la comida”, replicó la periodista. “No te jode, ¡estoy ya hasta el c**o!”. A su vez, Colate se alejó y acabó hablando a solas con Albert. “Todos los días peleando por hacer trampas y comer más. ¡Estoy hasta los huevos!”, exclamó antes de levantarse e ir a encararse con Chelo, Isabel y Omar.

Telecinco

“Os ruego que no tengamos estás discusiones todos los días. Todos los días la misma historia. No he parado de currar en todo el p**o día. Estoy pescando para todos y aquí lo único que estáis haciendo es intentando coger la comida. ¡Haced algo, jo***, que estáis sentadas todo el día!”, les espetó en su cara de muy malas formas. Chelo, visiblemente ofendida, dijo que al día siguiente intentaría pescar si le dejaban un sedal. “¡Pues hazlo! Están ahí todo el día, ¡ponte a pescar ahora!”, sentenció Colate. Menos mal que Colate no pasó la semifinal de la prueba de líder y esta semana no repetirá en el cargo…