El indomable pronto de Dakota Tárraga y su vulgar vocabulario está en el punto de mira de todos los seguidores de ‘Supervivientes’. Contando con una larga legión de admiradores y detractores, la joven tiene la mecha corta y salta a la primera de cambio, siendo su principal rival a la hora de discutir otra que tal baila: Violeta Mangriñán. En los últimos días, las dos se han enganchado no una, sino dos veces, perdiendo las formas y soltando por sus respectivas boquitas todo aquello que les viniera en ese momento a la mente. ¿Qué les darán en la isla para que tengan tal grado de energía (y mala baba)?

Uno de estos enfrentamientos se produjo cuando Carlos Lozano, que disfruta sembrando la discordia entre los habitantes de Playa Cabeza de León, bajó de su Palafito para exigir a Fabio, en calidad de líder del grupo, que hablara con Dakota, Oto y Lidia para que se alejaran de su humilde morada ya que “no soportaba más su conversación”. Cuando Dakota vio que Mahi se ponía de parte de Carlos en sus exigencias, la joven acabó tildándola de “tonta” y “gilipollas” por darle la razón, lo que hizo que Violeta entrara en la discusión para defender a la modista. El resultado: una auténtica guerra campal de insultos.

Por si fuera poco, Violeta también se ha enfrentado a Dakota después de que criticara a sus compañeros de equipo por su inactividad. “No os podéis levantar a las tantas”, les reprochó la valenciana a Oto, Lidia y Dakota. “Yo me voy a despertar a la hora que me dé la gana”, replicó Dakota con su dulzura natural, iniciando así una fuerte discusión.

Al ver las imágenes, Oriana Marzoli, presente en el plató de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, criticó abiertamente las formas que se gasta la ‘hermana mayor’. "No puedo más con Dakota, su vulgaridad y lo inútil que es", expuso, aclarando que lo de inútil va por lo poco que aporta al grupo. “No sirve para nada, más allá de para decir me la suda el c**o. De verdad, olé Violeta porque está aguantando las formas. Yo, si fuera ella, no hubiera aguantado ni un minuto más. No puedo con la incompetencia de esta chica, ¡no puedo!", sentenció.