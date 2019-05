Los hábitos de sueño de algunos empiezan a ser un quebradero de cabeza para otros. Así ha empezado la enésima bronca que ha enzarzado a Violeta con Dakota pues aunque algunos se despiertan a primera hora para aprovechar las temperaturas más bajas para ir a pescar y hacer todos los trabajos que se necesitan antes de que pegue el sol fuerte. En ese grupo está Violeta, Fabio y Mahi. Mientras, otros prefieren descansar por la mañana tardando horas en despertarse. En este otro está Dakota, Lidia y Oto. Claro, el enfrentamiento está servido cuando Violeta y Fabio quieren ir a pescar a primera hora mientras el resto sigue durmiendo sin poder ir a pescar.

Con este contexto, la bronca comenzó cuando Dakota despertaba por los golpes de Fabio a un tronco de madera con su cuchillo mientras esperaba junto a Violeta para poder ir a pescar. "Menudo respeto, tío", aseguraba Dakota mientras daba media vuelta para seguir durmiendo. Harta de esperar ya Violeta se acercó a ellos para avisarles de que iba a pescar con Mahi. En ese momento la ex tronista ponía las cartas sobre la mesa encendiendo la llama: "Lo que ha pasado hoy no se puede convertir en costumbre. No podéis dormir hasta tan tarde y nosotros tener que retrasar las tareas hasta tan tarde porque queráis dormir hasta las tantas". "Yo me voy a levantar a la hora que me dé la gana", respondía Dakota.

Las dos empezaban a enzarzarse con las horas óptimas para poder ir a pescar: "Me levanto a las 5 pero voy a las 9 a pescar porque es una hora prudente que no hay mucho sol y hay pesca", aseguraba Violeta, algo que Dakota no quería discutir "porque me acabo de levantar". "Ahora es para decirla que no utiliza el fuego si mi chico hace fuego, o no comía de mi pesca", aseguraba Violeta mientras que, al otro lado de la playa, Lidia apuntaba que la nominación había hecho mella en el carácter de Violeta: "la cogía y la ahogaba en el mar", llegaba a decir a Oto. El coctáil estaba a punto de estallar.

Y eso ocurría cuando Carlos Lozano aparecía en escena. Horas después el señor del Palafito acudía a la playa para pedir a 'los Dioses' que dejaran de discutir cerca de donde se encontraba él porque "no quiero escuchar más palabrotas". Y es que se habían puesto justo debajo de la plataforma. Mientras Mahi aseguraba que tenía razón Lozano y cogía sus cosas para marcharse, Dakota seguía en sus trece diciendo que no se iba a mover de donde estaba. "¿Por qué le das la razón, eres gilipollas?", le decía a Mahi. En ese momento intervenía Violeta por su compañera: "¿Tú por qué permites que esa tiparraca te llame gilipollas?", algo que provocó el culmen de la movida entre ambas. Desde ahí, gritos, insultos y más gritos hasta que ambas se separaron cada una yendo a un lado. Pero esta discusión estamos seguros de que continuará...