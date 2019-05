La reacción de Chabelita a que Omar la considere la mujer de su vida

Pese al acuerdo que llegó con Isabel Pantoja, Omar Montes no puede evitar hablar del “amor de su vida”, que no es otro que Chabelita. Durante el último ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, emitieron unas imágenes en las que el ‘culebro’ más famoso de la pequeña pantalla volvía a sacar a colación el nombre de la hija pequeña de la tonadillera en presencia de Chelo García-Cortés. “Pensé que tú eras la horma de su zapato”, confesó la colaboradora de ‘Sálvame’ “Lo que más rabia me da es que llegue ahora de repente un gilipollas a vacilarla”, replicó Omar, haciendo referencia a Asraf, la actual pareja de Isa.

Telecinco

Chelo, en calidad de experta en asuntos amorosos, aconsejó a su compañero que la ‘dejara libre’. “Date tiempo al tiempo, porque esto es pasajero como casi todo… Nosotras somos muy especiales, más especiales que vosotros. Y cuanto más nos dicen es peor. Y cuanto menos nos dicen decimos: ¡Uy! ¿Qué pasa?”, le explicó. Por su parte, Omar sigue manteniendo que todavía no ha perdido el contacto con ella, ya que de vez en cuando Chabelita lo llama a horas intempestivas. “Te creo. Conozco muy bien el tema. Por eso he tenido un trato contigo muy especial, porque me caes muy bien… Lo importante es tener la conciencia tranquila y por eso ella te habla”, dijo Chelo.

“Yo siempre la he tratado muy bien. Conmigo no ha tenido que pagar nada, ni un café. Para esas cosas soy muy antiguo y muy caballeroso… Siempre me llama de madrugada, cuando Aneth está con ella”, indicó Omar. Ante la pregunta de Chelo de si le gustaba Aneth, el joven fue claro: “A mí no, para nada. La veo una persona con mala energía”.

En el plató del reality, Isa Pantoja, al escuchar sus palabras, se sintió halagada y recordó que no le guarda ningún tipo de rencor pese a que su relación no llegara a buen puerto. Tras negar que fuera ella quien lo llamara y que él en su día le fue desleal, aseguró que ahora es feliz con su actual pareja, Asraf Beno, lo que no quita para que a Omar le desee todo lo mejor: “Es buen chaval. Nos llevábamos muy bien. Como pareja no funcionábamos. Lo importante es tener la conciencia tranquila… No le deseo nada malo. Lo veo concursando muy bien”.

Telecinco

A su vez, Loly Álvarez apuntó que, durante su estancia en la isla, Omar Montes le había confesado que Isa ha sido el “amor de su vida”, unas declaraciones que todos los presentes pusieron en tela de juicio. “Y dice que es ella quien lo llama a él. Está enamorado de ella”, añadió Álvarez. Por su parte, Bárbara Rey, enemiga pública de Isabel Pantoja, se declaró abiertamente fan del superviviente. “Omar es una persona sana, tiene buenos sentimientos. Es un luchador y ha aguantado mucho”, opinó la vedette.