Pobre de aquel que tenga que hacer frente a la furia de Dakota Tárraga… Por todos es bien conocido el pronto de la concursante de ‘Supervivientes 2019’, lo que sumado a que Violeta Mangriñán no le caiga especialmente bien, ha hecho que se pille un buen mosqueo al ver que sus chanclas habían desaparecido de la playa. “Me voy a cagar en la hostia, ¿eh? ¡Joder!”, exclamaba delante de Oto Vans, Mahi Masegosa y Lidia Santos. Al decirles lo que andaba buscando, Mahi decidió quedarse con ella y bromear con lo que podría haber sucedido: “Tus cangrejeras las llevaba Violeta puestas. Ha dicho que no encontraba las suyas y que cogía las tuyas”.

Telecinco

Al pensar tan solo en la posibilidad de que sus queridas chanclas estuvieran en los pies de la extronista de ‘MYHYV’, Dakota comenzó a calentarse. Pese a que Mahi le dijo que era broma y que no sabía dónde estaban las chanclas, la ‘hermana mayor’ lanzó una clara advertencia: “Te juro que, como me haya cogido ella las chanclas, le corto los pies”.

Lidia, que no quería asistir a un episodio de mutilación en directo, dejó caer que tal vez se hubiese confundido y las hubiese cogido sin querer. “¿Cómo que sin querer? Mi talla es mi talla, sin querer no se las ha podido llevar. Si se las ha llevado, se las ha llevado aposta. ¡Le corto los pies! ¡Qué asco de tía, no la puedo ni ver!”, replicó Dakota. “Ya tenemos pies de cerdo para cenar…”, apuntó Oto entre risas.

Telecinco

Cada vez más nerviosa, Dakota no dejaba de buscar por los alrededores sus chanclas, denunciando que sus compañeros tuvieran barcos por pies. “Yo uso la treinta y nueve, una talla normal”, indicó. Cuando Fabio y Violeta volvieron de pescar, se dirigió directamente al italiano para preguntarle si había cogido sus chanclas y aunque le dijo que no, acabó descubriéndose que era el culpable de la fechoría. “Tienes tú la treinta y nueve porque el cuarenta y uno está aquí”, dijo Dakota. “¿Sí? Pues me confundí… Ya decía yo que las veía medio pequeñitas”, confesó el influencer. “No pasa nada”, le contestó Dakota entre risas. ¡Menos mal que no tuvieron que lamentar una tragedia mayor!

“Si Violeta hubiera tenido las chanclas, se lo hubiera dicho igual que a Fabio. Me hubiera enfadado un poquito más porque no me cae muy bien, pero no hubiera pasado nada tampoco. Una equivocación la puede tener cualquiera”, afirmó Dakota en el ‘confesionario’. Una teoría que parecen no compartir sus compañeros, quienes se alegraron de que fuera Fabio el que tuviera las chanclas. “De lo contrario, hubiéramos tenido movida de la buena”, apuntó Mahi.