Una discusión entre Dakota Tárraga y Violeta Mangriñán ha acabado salpicando a Fabio Colloricchio de tal forma que casi provoca su ruptura con la extronista de ‘MYHYV’. Todo comenzó cuando Lidia y Dakota se dieron cuenta de que el bote de champú estaba más tieso que la mojama debido a que la valenciana se había lavado dos veces el pelo. “Hay que lavarse una vez el pelo para que haya para todos”, le recriminó la modelo ‘curvy’ a su compañera. Sin embargo, Dakota se lo tomó un pelín peor, lo que originó una nueva discusión con Violeta. “Bébete el champú para ver si se te limpia la boca de una vez”, le aconsejó la ‘viceversa’ a su rival.

Telecinco

En el cruce de insultos se escucharon palabras como ‘desgraciada’, ‘poligonera’, ‘garrula’ o algunas relacionadas con la halitosis. El momento de máxima tensión llegó cuando Dakota aseguró que “en la calle Fabio te va a pegar dos patadas que te va a enviar a Valencia”. Al escuchar sus palabras, Violeta se mosqueó porque Fabio parecía no estar dispuesto en intervenir en la disputa pese a que su nombre había salido a colación. “¿Por qué me tengo que meter yo en una discusión que no tengo nada que ver?”, se preguntó el italiano.

Violeta, fuera de sí, mandó a la mierda a su novio y se atrevió a decirle a Lidia que no era nadie. “Yo por lo menos trabajo y me gano la vida como modelo”, le recordó la andaluza. “¡Qué ganas de pirarme de esta mierda de grupo!”, exclamó Mangriñán.

Telecinco

Pasado los minutos, le devolvió a Fabio el anillo que le había regalado el día de su cumpleaños como muestra de amor. “¡15 años tienes, 15! ¡Conmigo no hables más!”, exclamó el influencer al ver el feo gesto de su novia. “Es la segunda vez que Dakota te mete en una pelea y no le paras los pies”, se lamentó Violeta a viva voz. “Yo no entro en una discusión de quinceañera por un champú… No quiero entrar en eso y tú me has mandado a tomar por culo”, reflexionó Fabio visiblemente enfadado antes de que Violeta lo tildara de ‘estúpido’.

En la palapa, el equipo de playa Cabeza de León se enfrentó a estos vídeos, teniendo que justificar Violeta su postura. “Ya es la segunda vez que cuando discutimos mete a Fabio. Yo no digo que él me tenga que defender, porque yo sola me basto, pero al menos que le diga que no lo meta”, se lamentó la ‘viceversa’. “Lo que me duele de todo esto es que por esa pelea Violeta me haya devuelto un anillo que le regalé el día de mi cumpleaños. No entiendo que me tenga que entrometer en una discusión porque Dakota diga que yo no la quiero o que le vaya a pegar una patada. No entiendo su actitud después de todas las promesas que le hice”, replicó Colloricchio.

Telecinco

Poco después, Jorge Javier decidió romper una lanza a favor de Violeta. “Ella lo único que pide es que tú digas que no la vas a dejar. Tan solo necesitaba una palabra de apoyo”, opinó el presentador. “Puedes tener razón, pero esto ya había pasado y se lo había explicado a Violeta. Si encima que estamos mal, empezamos a discutir, no vamos a ningún lado… Violeta y yo nos hemos prometido cosas importantes y ella lo ha tirado a la basura”, apuntó.

Después de una serie de reproches, Jorge Javier quiso saber en qué punto estaba su relación. “No estoy para vaciles. Tan solo somos compañeros de isla porque soy una niñata”, indicó Violeta con lágrimas en los ojos. “Para mí Violeta sigue siendo la persona más importante aquí dentro. Me duele que tanto si se queda como si se va no voy a poder abrazarla…”, confesó Fabio. ¿Y cómo acabó la cosa? Pues con los dos abrazados y dándose un morreo gracias a la intercesión del presentador.