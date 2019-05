Colate carga contra Isabel tras su último enfrentamiento

Colate e Isabel Pantoja acrecientan su guerra cruzada por el ‘dominio’ de Cayo Paloma. El racionamiento que el empresario hace de la comida no está gustando nada a la tonadillera, quien no duda en tildarlo de ser una suerte de dictador. “Hoy todavía no hemos desayunado, con el mango que he traído…”, se lamentó la cantante delante de Omar. Esto hizo que el que fuera su yerno se acercara a Colate para decirle que se lo iban a comer mientras que este abogaba porque lo abrieran al día siguiente. “Yo lo hago por ti, para que mañana, cuando te estés cagando de tanta hambre, sí tengas comida”, le dijo el ex de Paulina visiblemente alterado.

“Hoy no vas a cenar y tú me has dicho que no duermes porque tienes el estómago vacío. Ya verás como mañana te va a sentar muchísimo mejor tu trocito de mango. Me peleo cada día con vosotros por el bien de todos”, continuó relatando. “Si pensara tan solo en mí, me iría a pescar, me sacaría un pez y me lo comería solo tan a gusto… Yo tan solo infundo respeto porque si no aquí cada uno hace lo que le sale de los cojones”, sentenció.

Convencido de que era Isabel la que lo había enviado a hablar con él, recordó que él a “esta señora” nunca le había dicho que no a nada. Además, propuso al cantante que, si tenía hambre, se fuera a pescar. “En vez de estar haciendo cosas para tener comida nos pasamos todo el día maquinando”, le recriminó. “Es un coñazo tener que ser el malo de la película, pero soy el único que le pone la cabeza”.

Después del rifirrafe, Colate se desahogó delante de Mónica y Albert. “O estás del todo conmigo o eres mi enemigo, eso es lo que Isabel me ha hecho a mí. Hemos pasado de ganar todas las pruebas a no ganar ninguna desde que está esta señora está en nuestro grupo”, reflexionó. Por su parte, Chelo hizo lo propio con la tonadillera. “Me está entrando una paranoia que van a sacar lo peor de mí. Esto no pasaba ni en los años de esclavitud”, denunció.

Si pensabais que esta es la única trifulca que en las últimas horas han protagonizado Colate e Isabel a costa de la comida, estáis muy equivocados… La pasada tarde del jueves, Mónica y Colate estaban cocinando pescado cuando al empresario se le ocurrió la genial idea de llevar antes a la mesa las lentejas que acababan de cocer. Al verlas, Chelo advirtió que no pensaba esperar a nadie y que lo suyo es que comenzaran a zampárselas. “Yo me reparto el arroz y el que se quede sin comer, que se quede sin comer”, dijo.

Como era de esperar, Mónica y Colate se enfadaron al ver que, después de estar cocinando, ni tan siquiera eran capaces de esperarlos. “Como empiecen sin mí después de estar todo el día haciendo la comida la vamos a tener y muy gorda. No han hecho nada, tío. ¡Nada!”, se lamentó la ex de Carlos Lozano. “¿Podéis esperar? Os lo estamos pidiendo por favor”, les gritó Colate desde la orilla.

Al ver que no les estaban haciendo ni caso, el hermano de Samantha Vallejo-Nágera se fue a encararse con sus compañeras. “Os hemos pedido que nos esperéis para comer… ¿Qué habéis aportado vosotras? Estás todo el día comiendo, ¡es lo único que sabéis hacer!”, exclamó. Por su parte, Isabel comenzó a discutir con él, echándole en cara que él tampoco hacía nada y se pasaba el día comiendo coco. “Tú comes hasta con los ojos. Afortunadamente, menos mal que ya dejas de ser líder esta semana”, añadió. ¿Se apaciguarán los ánimos ahora que Albert es el nuevo líder del grupo?