Mónica Hoyos es una mujer con carácter y no está dispuesta a tolerar ciertas actitudes de sus compañeros. La presentadora peruana se ha cogido un gran mosqueo con dos de sus compañeras de isla, de las que está totalmente harta. Mónica Hoyos está cansada de ser la persona que va limpiando la suciedad que algunos de sus compañeros de palapa van dejando por la isla y así lo ha hecho saber. Mónica Hoyos se ha enfadado con Isabel Pantoja y Chelo García Cortes porque no han sido capaces de limpiar sus cubiertos y sus platos después de utilizarlos. Y es que, la peruana cree que no han ido a sobrevivir y ni siquiera limpian los cubiertos que ellas mismas han ensuciado.

La peruana ha rajado sobre ellas con Omar y Colate, recriminando su vaga actitud. Mónica está harta de siempre mostrar su mejor cara. "Yo siempre estoy bien, todo va bien, estoy harta de estar bien... para eso vengo yo al concurso sola", le comentaba a Colate después de que éste se preocupase por ella al ver que tenía cara de pocos amigos. "Es que no vienen ni a sobrevivir, no te hablo de que todo sea limpiar o pescar, pero el mero hecho de sobrevivir creo que es algo que deberían intentar", comentaba Mónica a Omar Montes y a Colate.

La peruana cree que ella parece que está en otro programa diferente al que están haciendo Isabel Pantoja y Chelo García Cortés, pues cree que la actitud que están manteniendo durante su estancia en Honduras no es digna de 'Supervivientes'. A pesar de la poca actitud que muestran sus compañeras por sobrevivir, ella dice que va a seguir haciendo su concurso como hasta ahora, dando lo mejor de ella misma e intentando sobrevivir que es de lo que se trata realmente el concurso.