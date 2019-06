Ni intentando acercar posturas logran Violeta Mangriñán y Dakota Tárraga llegar a un entendimiento. La tensión entre las dos concursantes de ‘Supervivientes’ no deja de ir en aumento, protagonizando su última discusión nada más terminar la gala del pasado jueves. Al llegar a la isla, Violeta le propuso a su compañera que hicieran las paces y le pidió que jamás volviera a nombrar a Fabio en sus continuas discusiones. “Lo único que te pido por favor es que no lo metas a él porque yo no meto a tu novio”, le indicó la valenciana. Unas palabras que no sentaron nada bien a la ‘hermana mayor’, quien le recordó que la situación es muy diferente ya que Fabio concursa en el reality y su novio no.

Telecinco

“Aquí la guarra es ella, tú a mi novio no lo metas”, apuntó Dakota al escuchar el nombre de su churri. Acto seguido, comenzaron una agria discusión en la que Tárraga tildó a su compañera de “reventada”, “asquerosa”, “tía cochina” o “guarra” mientras Mangriñán le contestaba que cuidara sus modales y no fuera tan cavernícola. “Tú sí que eres lamentable, que has quedado como lo que eres, una puta niñata… Cómete una mierda, guarra. En España están viendo lo niñata y lo guarra que eres”.

Lejos de calmarse los ánimos, pese a que la noche ya había llegado a la isla, Violeta y Dakota siguieron poniéndose de vuelta y media. “La polioperada esta”, le increpó la ‘hermana mayor’ a su compañera antes de tirarse un eructo y dedicárselo. Aunque Violeta le rogaba que la dejara en paz y pasara de ella, Dakota no estaba por la labor de desistir tan fácilmente. “Luego te pones a llorar, pedazo de ridícula… Tú para mí estás muerta”, exclamó Dakota. “Entráis en unas discusiones más absurdas y de vergüenza ajena”, comentó Mahi, cansada de la bochornosa estampa.

Telecinco

Pasado los minutos, Violeta se acercó a Dakota para pedirle disculpas por haber nombrado a su novio. Aunque Tárraga las acercó, siguió arremetiendo contra su compañera, quien acabó sufriendo un ataque de nervios que le hizo llorar. “No puedo más, te lo digo en serio… No quiero estar aquí, me quiero ir de esta puta isla. No me renta… Me ahogo, tengo mucha ansiedad”, aseguró mientras Fabio la consolaba. De hecho, la discusión acabó con el italiano pidiéndole que se tranquilizara y no tuviera unas reacciones tan infantiles. “No seas niña. ¿Quieres un abrazo? Te lo doy, pero no la escuches”, apuntó. “Todas las veces que discutáis me voy a meter como líder del grupo”, le prometió, cambiando así su postura de no meterse en las continuas trifulcas que protagonizan su novia y Dakota.