Miriam Saavedra pone rumbo a ‘Supervivientes 2019’

Tras más de un mes de estancia en el reality, poco a poco los ‘supervivientes’ irán recibiendo las visitas de familiares o allegados suyos. Después de que Dakota Tárraga recibiera la sorpresa de su padre, se especula con la posibilidad de que Bárbara Rey o Chabelita visiten los Cayos Cochinos para sorprender, ya sea para bien o para mal, a los habitantes de la isla. Esto no quita para que haya sido una enorme sorpresa el descubrir que Miriam Saavedra, la ex de Carlos Lozano y enemiga número uno de Mónica Hoyos por los platós de Telecinco, será la próxima en poner un pie en Honduras.

Telecinco

Durante el último ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, Jordi González se sentó al lado de la peruana para tentarla a que soltara el bombazo. Tras anunciar que tenía que hablar muy seriamente con Carlos Lozano para departir con él algunas cuestiones delicadas (el concursante se ha saltado las normas y se ha adentrado por su cuenta fuera del perímetro de seguridad), el presentador dijo que se había sentado al lado de Miriam con un claro propósito.

La ganadora de ‘GH VIP 6’ comenzó a reírse de manera nerviosa mientras que Jordi le pedía que les diera la noticia. “¿Qué quieres que te cuente?”, replicó Miriam. Después de descartar que estuviera embarazada, tal y como indicaron algunos de sus compañeros, la colaboradora acabó confesando que al día siguiente tenía un viaje. “¿A Perú?”, le preguntó González. “No, más lejos todavía”, contestó Saavedra. Acto y seguido y pese a sus reticencias iniciales, Miriam acabó confirmando que viajará a Honduras para ‘sorprender’ a los concursantes. ¿Cómo se tomarán Mónica y Carlos la llegada de Miriam?

La verdad es que nadie daba un duro porque Carlos Lozano y Mónica Hoyos fueran a llevarse tan bien a su paso por ‘Supervivientes 2019’. Tras años de tirarse los trastos a la cabeza, acrecentándose su mala relación después de que Miriam Saavedra entrara en escena, todo parecía indicar que su convivencia en los Cayos Cochinos iba a ser un infierno… ¡pero nada más lejos de la realidad! De hecho, tal y como denunció Isabel Pantoja, no sabemos si habrá pacto de no agresión o no, pero lo cierto es que la expareja protagonizó grandes momentos cargados de complicidad hasta que el presentador fue confinado al Palafito.

Telecinco

Días antes, durante una conversación con Oto Vans y Chelo García-Cortés, en la que hablaban sobre aquellas cosas que pueden hacer deteriorar una pareja, Carlos Lozano confesó que lo que peor lleva es la infidelidad y la traición. “Yo sé lo que es porque he sido muy infiel, pero esta vez no lo he sido”, señaló. “A ti te han pagado con la misma moneda”, replicó la periodista. “Puede ser. Hubo muchas personas por medio, mucha maraña de gente hablando y opinando…”, recordó Lozano.

“Eso me ha hecho mucho daño y, quizás, es lo que me ha vuelto más violento y reacio”, reflexionó Carlos. Aunque asegura que ya no hay nada entre Miriam y él, reconoce que todavía no se ha recuperado de la dolorosa ruptura. “Eso tarda en curarse”, indicó. Además, confesó que en ocasiones puntuales todavía se sigue acordando de ella: “De vez en cuando, cuando la nombran, me acuerdo. Aun así, yo estoy aquí a otra bola”.