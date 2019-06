Albert empieza a estar cansado de la actitud de sus compañeros en la isla. La convivencia está minando las relaciones aún más de que en ediciones anteriores puesto que los caracteres de los concursantes son tan fuertes que las broncas y discusiones son prácticamente constantes. Y eso que no está en la misma isla que Dakota y Violeta... aunque están con Mónica Hoyos e Isabel Pantoja que viene a ser la misma rivalidad.

Albert ha aprovechado un momento de relax junto a su amigo Colate para hablar de las imposiciones que está habiendo por parte de sus compañeros en cuanto a las nominaciones y el mal rollo que hay entre los miembros de su equipo.

Telecinco

“Me consume tanto esta situación de mal rollo, esta división de bandos, esta carga emocional que intentan cargar sobre mí”, aseguraba Albert a Colate mientras estaban tumbados sobre la arena disfrutando de un breve momento de paz. Y es que Albert ha asegurado que sus compañeros le han presionado para dirigir el sentido de su voto en las nominaciones, algo que no sorprende: “No puedo con las imposiciones, cuanto más me dicen que nomine a uno o a otro, más hago yo lo que creo que a mi me da la gana”, explicaba el atleta, quien aseguraba que siempre hacía lo que creía que era mejor aunque esto le llevara a broncas con sus amigos o incluso con todo el equipo.

“A mi también, es lo que más me está jodiendo de este concurso”, le confirmaba el empresario sobre los constantes ataques que hay entre sus compañeros en la isla y no dudaba en destacar que el mal rollo les estaba minando la moral en muchos sentidos. Así que Albert lo tiene claro, su estrategia es evitar estos malos rollos de una forma muy sencilla: “lo que yo trato al final es de aislarme”, asegura. Se le ve, huye de los malos rollos porque quiere hacer su concurso a pesar de que, asegura, no le dejan algo que le está “pasando factura”. Veremos si podrá conseguirlo y evitar que todos estos problemas no le salpiquen.