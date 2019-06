El fuego es lo más importante en la isla de Honduras y las broncas que generan lo ha dejado más que claro, sobre todo las que genera Colate, o al menos en las que se encuentra inmerso siempre. Y es que el empresario quiere ser el supervisor del fuego aunque no se encuentra del todo cómodo llevándolo él solo. O al menos este ha sido precisamente el problema que le ha llevado a tener su primera bronca con Mónica Hoyos después de su tonteo. “No me fío hasta que venga Albert”, aseguraba. El atleta estaba con Omar Montes buceando para pescar mientras Pantoja, Chelo, Mónica y el empresario estaban en la playa esperándoles para hacer la comida.

Telecinco

Isabel y Mónica preguntaron varias veces a Colate si se podía hacer el fuego pero el madrileño no quería desperdiciar las cerillas, no fuese a ser que se apagara enseguida. “Cuando se le mete algo en la cabeza... uf Dios mío”, aseguraba Chelo en referencia a su compañero. Mientras, él seguía erre que erre que solo quería hacer el fuego con Albert “porque me entiendo bien para hacerlo” por mucho que Mónica se ofreciera para hacerlo con él ya que no se atrevía a avivar la llama él solo por si se apagaba. “En algún momento no estará Albert para hacerlo”, decía Mónica de forma relajada, lo cual no gustó mucho al amigo del atleta: “bueno, de momento está”, contestó en tono brusco.



Visto que con Mónica no había acuerdo, el empresario se fue directo a hablar con Isabel y Chelo directamente y explicarles su plan: “Como tenemos las cerillas mínimas quiero esperar”, comentaba Colate, “cuando venga lo hacemos como hasta ahora, entre todos, y hay un 99% de posibilidades de hacerlo”. Claro, esto de que Colate solo quiera hacer el fuego con Albert, a Mónica tampoco es que le sienta del todo bien: “Dice que prefiere esperar a Albert. Tal vez por una cuestión masculina, no sé. Ahora me parece bien, dentro de unas dos semanas a lo mejor no me lo parece tanto”, explicaba más tarde la ex de Carlos Lozano a cámara. Veremos qué ocurre en unas semanas con el incendio que se puede llegar a formar a causa del fuego, ¿habrá roto el fuego el triángulo amoroso?.