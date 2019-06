Miriam Saavedra ha llegado a ‘Supervivientes’ dispuesta a pasar unas minivacaciones en el Palafito junto a Carlos Lozano. Después de que el presentador destrozara su vivienda en señal de protesta contra el programa al no poder hablar con nadie y estar siempre castigado, tal vez la llegada de su expareja suponga un soplo de aire fresco (o un quebradero de cabeza más). La peruana, que ya participó en el reality en la edición de 2016, en calidad de ‘fantasma del pasado’, fue encontrándose uno a uno con los que serán durante los próximos días sus compañeros de supervivencia. Eso sí, desde un primer momento se anunció que no se encontraría con su principal enemiga: Mónica Hoyos.

Telecinco

Antes de que sus compañeros comenzaran a desfilar ante ella, Saavedra aseguró que atesoraba un gran recuerdo de su paso por la isla. “Estoy acá bronceando mi cuerpo latino… Tengo recuerdos maravillosos. Acá estuve compartiendo con Yurena, a la que le mando un beso enorme”, indicó. Sobre cómo pensaba que su ex se iba a tomar su llegada, confesó que pensaba que el recibimiento no iba a ser malo. “De repente, el pobre está estreñido. Creo que lo está pasando mal por el estómago”, añadió.

De entre los reencuentros, destacaron el de Chelo García-Cortés y Omar Montes. Cabe recordar que el ex de Chabelita ya coincidió con ella a su paso por ‘GH VIP 6’ y no es que hicieran precisamente buenas migas… Pese a todo, aseguró que estaba encantado con su llegada. “Yo encantado de convivir con la muchacha. Es muy divertida, nos lo vamos a pasar muy bien con ella”, dijo con el gesto serio. “Os voy a hacer un guiso que os vais a desmayar”, le prometió Miriam. Por su parte, la periodista, que trabajó con Miriam en ‘Sálvame’, le dio una calurosa bienvenida. “¡Madre mía cuando te vea Mónica!... Te digo una cosa, Carlos te echa de menos”, comentó Chelo.

Telecinco

Después de que se llevaran a Miriam de la playa para que no se encontrara con Mónica Hoyos, sus compañeros le comunicaron a la presentadora la visita inesperada que acababan de recibir. “¿Quién es Miriam? ¿Miriam Díaz-Aroca?”, señaló de manera irónica. “Dentro de mi cabeza solo pienso en gente que me importa, así que, si te soy sincera, no sé quién es… Lo que hagan las exparejas o los fantasmas del pasado ya no está en mi presente”. ¿Seguirá pensando lo mismo cuando vea a Miriam pasando unos días junto a ella?

Telecinco

Cuando conectaron con Carlos Lozano para saber qué tal estaba tras el bajón anímico de los últimos días, el presentador acabó emocionándose y recriminándole al programa su actitud con el ‘pirata olvidado’. “Lo que me habéis hecho a mí no tiene nombre. Me habéis hecho perder la energía, el jueves me quiero ir a mi casa. Quiero que la gente me saque de aquí… Tenéis suficiente con la gente que hay. Quedaros con ellos y dejadme en paz”, dijo con la voz llorosa.

Telecinco

Acto seguido, para echar todavía más leña al fuego, apareció, a bordo de una lancha, Miriam Saavedra disfrazada de unicornio. Pese a que el animal imaginario parecía estar muy animado, Carlos Sobera le pidió que se tranquilizara ya que el horno no estaba para bollos. Al descubrir la identidad de su visita, Carlos Lozano no mostró ningún tipo de entusiasmo. “Esperaba que me hubiese recibido un poquito mejor”, se lamentó Miriam. “He venido a pasarla bien un rato, pero no te preocupes, voy a estar en todas partes”.

Telecinco

Aunque parecía que Lozano no tenía muchas ganas de hablar, la expareja comenzó a tirarse los trastos a la cabeza. “Sería bueno que le aclares a la gente qué te he hecho yo. Deberías de estar muy agradecido porque yo no te he hecho nada de lo que dices. He sido muy buena, tanto novia como exnovia. Cosa que tú no mucho…”, le recordó, haciendo referencia a las acusaciones de infidelidad de las que siempre habla Carlos. Antes de cortar la conexión, Sobera le pidió que le acercara el plato de comida que le llevaba como regalo. ¿Logrará Carlos levantar el ánimo y limar asperezas con su ex con la barriga llena?