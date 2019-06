Miriam Saavedra ya está en Honduras. El ‘fantasma del pasado’ de Carlos Lozano y Mónica Hoyos se convertirá en una figura de carne y hueso durante los próximos días en el Palafito junto al presentador, lo que ya rematará las ganas, o no, de irse de la isla. La noticia ha llegado este martes a los concursantes en la playa Cayo Menor sin la presencia de Mónica Hoyos, que llegaba minutos más tarde sin saber qué iba a pasar. Sus compañeros fueron los encargados de contarla qué le esperará los próximos días.

Telecinco

“Ha venido Miriam, ha venido Miriam”, repetía Omar como un colegial ante la seriedad de Mónica Hoyos que prefería no mostrar ningún tipo de reacción ante la noticia. “¿Quién es Miriam? ¿Miriam Díaz Aroca?”, preguntaba la presentadora acordándose de la que fue su compañera durante varios años en los platós de televisión. Desde el plató Carlos Sobera intentaba sacarle del error sin saber cómo decirle de qué Miriam se trataba. “Esa Miriam que estás pensando precisamente”, explicaba el presentador sin atinar a darle un dato que no fuera ‘la ex de tu ex’.

Ante la situación Mónica Hoyos continuaba haciéndose la loca asegurando que no sabía nada de ‘esa tal Miriam’ y llegaba a dar un alegato aplaudido desde plató de la forma más natural: “¿Sabes qué pasa? Que en este reallity que es tan extremo en el que solo pienso en mi familia, en las personas que quiero, y en las que me aportan. Coño, si te soy sincera no sé quién es”, aseguraba. Al final, Carlos le explicaba que Miriam Saavedra había sido elegida como el ‘fantasma del pasado’ que estaría unos días con Carlos Lozano, el ‘pirata olvidado’ en el Palafito adonde ya ha llegado con un tenso reencuentro.

Telecinco

La noticia parecía que afectaba a Mónica quien prefería que no se mostrase y seguir haciendo su concurso como si nada marcándose otro alegato: “Sinceramente Carlos, este es un concurso para mí mágico donde lo estoy dando todo, creo que estoy aportando millones de cosas absolutamente buenas. Creo que hay que transmitir a la gente ese espíritu de supervivencia no solo aquí sino en el día a día... y lo que hagan las ex parejas, los ex fantasmas, los olvidados, los pasados no está en mi presente”. Está claro que Mónica no quería mostrar ninguna reacción, ni buena ni mala, veremos cuánto tiempo es capaz de mantenerlo.