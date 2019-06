Oriana Marzoli, aquella que un día Telecinco ‘vetó’ por su abandono de ‘GH VIP 6’, ha vuelto a primera línea como comentarista de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’. Desde el comienzo del reality, la extronista de ‘MYHYV’ ha mostrado sus simpatías por su gran amiga Violeta Mangriñán, a la que defiende a capa y espada de cualquier tipo de crítica. Tanto es así que no duda en arremeter contra sus adversarios, tildando a Dakota Tárraga de “vulgar” y riéndose en pleno directo del acento de Mahi Masegosa (ejem, como si su forma de hablar fuera digna de elogio). Con lo que no contaba la venezolana es que fuera a recibir un corte de esos que hacen historia por boca de uno de sus compañeros del universo ‘viceverso’…

Telecinco

Al comentar la última discusión entre Violeta y Oto, Iván González no dudó en criticar las formas con las que la valenciana arremetió contra su compañero de equipo. “Yo siempre le recrimino a Violeta que las cosas se pueden decir de otra manera. Ella siempre tiene el c**o, la p***a o lo que sea en la boca. Sus formas no son las adecuadas”, indicó el joven.

En ese momento, Oriana se metió al ruedo para defender a su amiga, sin dejar terminar de hablar a Iván. “Perdona, es una persona que está saturada”, apuntó, gritando a pleno pulmón y exponiendo una retahíla de justificaciones. El colaborador, sin éxito, intentó seguir hablando, y ante las continuas interrupciones de Oriana, le soltó un ‘zasca’ que despertó los aplausos del público presente en el plató: “Ya entiendo por qué eres amiga de Violeta, porque tenéis la misma educación”. “A mí no me vengas con esas”, acertó a decir la ex de Tony Spina.

Telecinco

Tras el corte, Marzoli siguió bramando por defender la postura de Mangriñán, quien discutió con Oto después de que todos sus compañeros se fueran a pescar juntos y la dejaran sola en el Palafito sin nadie que pudiera atender sus necesidades. Paco, el padre de Dakota, tomó la palabra para recordar que el líder del grupo es el encargado de repartir las tareas, por lo que Violeta le debería de haber pedido explicaciones a él de por qué se fueron todos juntos de pesca. “Señor, cálmese, por Dios”, le dijo Oriana al verlo alterado. Ya se sabe que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga en el propio…