Iniciar una relación conviviendo juntos puede ser una bomba de relojería: o sale estupendamente, o te explota todo en la cara, y eso lo puede confirmar cualquier persona que se haya ido a compartir piso y haya conocido a su pareja en él... o Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio, que se han enamorado en la isla de Supervivientes. la segunda, claro, es una situación mucho más especial, porque ella tuvo que cortar en directo con su novio para estar con Fabio... y delante de unos cuantos millones de personas que se han cebado con ella por hacerle daño al ex tronista de MYHYV. Sin embargo, ahora los dos están la mar de a gusto a pesar de sus "peleíllas"... o eso pensábamos hasta que hemos visto unas declaraciones que no le han hecho ninguna gracia a Violeta...

La parejita ya piensa en su vuelta a Madrid, en estar juntitos con mantita y Netflix en el sofá, compartiendo un cubo de helado de 5 kilos y riéndose de las penurias que están pasando ahora mismo en el reality... pero la conversación se ha torcido al salir a la palestra Julen, el ex de Violeta...

El argentino está feliz de estar con ella porque "a pesar de todo, me cuidas", pero si hay algo que le pone malo es pensar que ella vuelva antes a España... y hable con Julen. por eso, le ha pedido tajantemente que no hable con su ex hasta que él no llegue... cosa que, claro, le ha hecho torcer el morro porque no debía de sentarle nada bien por dos motivos.

"Estamos dando por hecho que yo me voy a ir antes", señalaba molesta, pero sin duda lo que peor ha llevado ha sido que daba la impresión de que no confiaba en ella... algo que ha confirmado cuando él le ha confesado: "yo confío en ti... pero tampoco nadie confía en nadie al 100%. Eso hay que demostrarlo". La valenciana, sin embargo, no ha dado su brazo a torcer: "Conmigo no hay grises. O blanco o negro", le avisaba. Vamos, que las medias tintas con ella no van a pesar de que Fabio ha sido de lo más razonable porque, al fin y al cabo, sólo hace poco más de un mes que se conocen...

En lo que sí han coincidido, sin embargo, es en que no quieren volver a tener relaciones tóxicas, así han prometido contárselo todo... y han empezado por comparar sus relaciones anteriores: "Mi ex era muy, muy fría conmigo", confesaba él antes de añadir que en el plano sexual tampoco encajaban muy bien. "A mí mi ex me hackeó el móvil: tenía puesto mi Whatsapp en su ordenador", apuntaba ella. Pues veremos a ver cómo sale esta relación teniendo en cuenta los celos de ambos...