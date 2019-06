Hay veces que uno tiene que sacar toda la artillería para defender a su familia en público, y más cuando a la madre de uno le están dando hasta en el carnet de identidad. Eso es lo que ha tenido que hacer Kiko Rivera en 'Supervivientes' después de ver que a la tonadillera la estaban poniendo a caer de un burro... y en especial una persona: Bárbara Rey. A la ex vedette se le ha atravesado Isabel Pantoja desde el principio del programa, y es que se llegó a decir que su puesto en la isla este año fue relegado para que entrara la cantante... y eso no le debió de sentar nada bien... por lo que ha decidido pasar a la carga.

Gtres

El pasado martes, durante la emisión de 'Tierra de nadie', la ex bailarina opinó sobre Isabel, y no precisamente para bien, dejándola básicamente como una vaga y una 'marimandona': "Ella si no se salva, es malo. Si no le limpian el pescado, es malo. Si no le lavan el fondo de la sartén, es malo. Es protestar por todo", apuntaba Bárbara.

Twitter Supervivientes

Sorprendentemente, su propia hija, Chabelita, se mantenía en un segundo plano mientras Aneth sacaba la cara por Isabel en el plató... y lo mismo tuvo que hacer Kiko Rivera que, aunque no se encontraba en Telecinco, utilizó sus poderosas redes sociales para mandarle una buena pulla a la Rey: "¿Esto que dice esta señora? La Bárbara esta... De verdad que, mejor está usted calladita. Mejor está usted calladita", escribía con cierto retintín. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué se enojó tanto Kiko? ¿Querría decir que como hable de su madre, va a hablar él de ella...?

Gtres

Por el momento, la cosa ha quedado así, pero está claro que como lleguen a coincidir en el plató, se va a liar gorda, porque Kiko nunca ha dudado en defender a su madre con uñas y dientes, así se tenga que llevar por delante a medio plantel de colaboradores...