En playa Cabeza de León se ha levantado un escándalo que salpica directamente a Violeta Mangriñán. Dakota Tárraga fue la primera en soltar la liebre y reconocer que varias personas le habían dicho que, antes de entrar en ‘Supervivientes’, Violeta se había puesto en contacto con Albert Álvarez para proponerle tener un romance en la isla. Además, en todo esto embrollo estaría metido Julen, con el que habría vuelto tres semanas antes de que comenzara el concurso con el fin de poder hacer el paripé de romper con él en directo. Violeta negó las acusaciones y, entre sollozos, se lamentó por la situación. “Tú sabes mucho de tele y sabes lo que funciona”, indicó Dakota sin dar veracidad a las palabras de su compañera.

Telecinco

Por su parte, Fabio le pidió explicaciones a su novia, queriendo saber a ciencia cierta qué era mentira y qué era verdad. Alterados, la parejita de supervivientes comenzó a discutir, lamentándose la valenciana de que el italiano pusiera en dudas sus palabras. “¡En qué cabeza cabe eso! ¡Pero tú estás loco!”, le espetó en su cara. “¿Cómo voy a decirle yo a alguien que me quiero liar con alguien aquí dentro?... No me creo que Albert haya podido decir eso”.

Poco a poco, los supervivientes fueron soltando pequeñas pinceladas de lo que había llegado a sus oídos, como que Violeta, durante su estancia en un hotel, se había metido desnuda en la cama con Albert con intenciones sexuales pero que él la rechazó. “Desnuda no fue… Me acosté en tanguita”, apuntó la viceversa antes de explicar que con Albert solo tiene una gran amistad. Fabio, ante la confesión de Violeta, se marchó enfadado. “Quiero saber si algo pasó o no. ¿Tú entiendes que estoy quedando delante de cinco personas como un gilipollas?”, le preguntó a su chica.

Telecinco

El pasado jueves, en la Palapa, emitieron los vídeos para que los implicados explicaran su versión de los hechos. Albert dijo que en parte la historia era cierta, pero que había ciertos matices que aclarar… “Un mes y medio antes de entrar en ‘SV’, tuve un bolo con su ex y hablamos de que había una concursante que iba a entrar en el reality, Rym. Yo le pregunté a Violeta por ella y me dijo que, 'para liarte con ella, líate conmigo'”, expuso el pertiguista. Violeta, indignada, aseguró que eso no era cierto y que, si hubiera querido algo con él, lo hubiera intentado mucho antes. “Yo lo comenté con Julen y él me dijo que podía hacer lo que quisiera… Lo de Rym pudo ser un comentario de broma”, añadió Álvarez.

Sobre el episodio del hotel, el superviviente confirmó que sí que tuvo la sensación de que quería tener sexo con él, pero que eso no quiere decir que fuera así. Ante los lamentos y las súplicas de Violeta, Jorge Javier intervino para que no siguiera dando más coba al tema. “Ante una jugada que tienes ganada, la estás cagando”, comentó el presentador. “Él te está diciendo claramente que el comentario de Rym pudo ser de cachondeo. No entiendo por qué lo quieres elevar a más. ¿Qué buscas intentando suicidarte?”.

Telecinco

Después de indicar que para ella Albert es como un hermano, la ex de Julen se preguntó cómo sabían sus compañeros acerca del episodio del hotel y el deportista le contestó que se lo había contado él. “Se lo he dicho yo, son mis amigos”, apuntó. Acto seguido, Fabio quiso saber por qué había contado ese episodio si no había pasado nada. “Se especuló que Violeta quería algo conmigo y entonces dije que no y expliqué lo del hotel para dejar ver que nosotros nunca habíamos tenido nada… Me puedo haber equivocado, pero yo he sentido que ella dejaba cosas en el aire medio en broma medio en serio”, sentenció.