En los próximos días, Omar Montes va a aborrecer los cocos, o al menos la palabra coco porque cada vez que alguien pronuncia esta palabra, el cantante sufre el último de los tres castigos que la dirección del programa le ha impuesto antes de poder hablar con su abuela. Una penalización en la que tenía que estar acompañado de su ex suegra, Isabel Pantoja, con quien se ha visto obligado a interpretar varios de sus éxitos, concretamente cada vez que escuchaba o decía él mismo la palabra 'coco'. “Me tendrás que enseñar tres o cuatro temas porque no me acuerdo de ninguno”, pedía Omar a su compañera.

La penalización le llegaba precisamente cuando disfrutaba de un momento junto a Isabel Pantoja y Mónica Hoyos. Tras leer el pergamino en voz alta, en el que había detallado un amplio repertorio de las canciones más famosas de la Pantoja, y quedar bastante claro cuándo tenían que ponerse a cantar, Mónica no pudo evitar preguntar: "¿Pero eso es cada vez que digas 'coco', no?". Ale, Omar ya tenía la primera penalización. Con Isabel a las palmas, la tonadillera le enseñó uno de sus grandes éxitos 'Se me enamora el alma', el cual Omar no se sabía por lo que iba siguiendo a su ex suegra como buenamente podía.

Acto seguido, Pantoja avisaba a todos sus compañeros de que no se podía decir la palabra prohibida "porque sino va a tener que estar cantando todo el día". Omar le pedía preocupado a Pantoja que le enseñara todos los temas que figuraban en el pergamino mientras que la tonadillera aseguraba que para qué si nadie lo iba a decir; "estoy seguro de que alguien lo dirá", respondía el cantante. A Colate y a Chelo les quedó claro, a partir de ahora comerían "balones" o "pelotas", pero parece que a Mónica no le quedó tanto... minutos más tarde ya lo decía por primera vez mientras cortaba uno "Moni 1, coco 0"... y Omar 1, ¡y a cantar!

Más tarde comenzaba un concierto de Omar cantando por la Pantoja. La primera en pronunciar la palabra era la propia Isabel sin darse cuenta y aunque Omar quería hacerse el loco, Pantoja, honesta, se lo recordaba "canta que he dicho la palabra estúpida". El cantante entonaba el 'Ando medio loca'. Minutos más tarde era Chelo quien lo decía para que Omar cantara 'Veneno'. Y es que todos andan siempre con el 'coco' en la boca. ¿Seguirá calentando la voz el artista?