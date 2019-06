Pasar 3 meses en la isla de Supervivientes es una de las cosas más duras, y es que ya no es sólo el hambre o el tener que cazar tu propia comida si quieres llevarte algo a la boca: estar apartado del mundo y de tus familiares sin tener ni una sola noticia de ellos se te puede hacer muy cuesta arriba (y si no que se lo digan a Isabel Pantoja). Por eso, cada llamada y cada visita se aprovecha al máximo... y eso es lo que está haciendo Carlos Lozano ahora que le han llevado a Honduras a su ex, Miriam Saavedra. ¿O ya no es tan 'ex' como pensábamos?

Los antiguos tortolitos han hecho de todo juntos en el palafito y ni siquiera se han tirado los trastos a la cabeza, como estamos acostumbrados a ver en televisión: Miriam ha llegado en son de paz, y él, que está muy falto de cariño (no sólo en la isla, sino desde que lo dejaron), se ha dejado querer y mimar por la peruana...

A pesar de que Miriam ya había participado en Supervivientes, ha sido el presentador el que le ha tenido que explicar algunos trucos a ella para no morir en el intento en esta semana que va a estar de visita en la isla, como una manera más práctica de pescar, cazar lapas, cortar los cocos, pelar almendras o comer cangrejos... y ella encantada de la vida. ¿Será que se ha ablandado también después de que Violeta le contara que Carlos la ha echado mucho de menos y le desvelara todas las cosas bonitas que ha dicho de ella?

Ya en el atardecer, y reventados después de no parar en todo el día, ella se acurrucó en las piernas de él, y tras mucho hablar, acabaron abrazados viendo el sol ponerse ¡¡y hasta se dieron un beso!! No sabemos lo que va a pasar a partir de ahora, pero probablemente estemos asistiendo en directo a su reconciliación como pareja... ¡Veremos lo que ocurre cuando él llegue a Madrid!