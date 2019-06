La organización de ‘Supervivientes’ tenía una sorpresita preparada para la parejita del reality, Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio: ¡sus madres estaban en Honduras para reencontrarse con ellos! Sin embargo, durante el transcurso de la gala, Jorge Javier anunció que los concursantes no se iban a ver con sus respectivas madres sino con la progenitora del otro, es decir, con su suegra. Después del subidón por saber que se había convertido en líder de su equipo, Violeta fue llamada a dirigirse a una zona de la playa para recibir la visita de un “familiar”. Y claro, aquella se vino arriba ante la idea de ver a su madre, a su hermana…

“Violeta, no te gires bajo ningún concepto porque te convertirías en estatua de sal”, le pidió Jorge Javier a la valenciana. Al ver que esta no pillaba la referencia bíblica, le indicó que era algo que salía en una entrega de ‘Los Vengadores’. “¿Te acuerdas de la plaga de las langostas?”, le preguntó para ver si esta la pillaba. Y al ver que no, le explicó que era un capítulo de ‘Verano azul’. Al preguntarle por su relación con Fabio, la extronista de ‘MYHYV’ explicó: “Bien, peleamos, pero creo que tiene que ver mucho con las circunstancias en las que nos encontramos aquí. Bueno, si llegamos a la calle habrá otras discusiones”.

Mientras tanto, una palmera que estaba al fondo del plano se iba acercando misteriosamente. Detrás de ella estaba Alicia, la mamá del italiano. Al verse, se abrazaron con gran entusiasmo y no dejaron de adularse. “Lo siento si huelo mal. ¡Qué linda, eres guapísima! […] Fabio me ha hablado un montón de ti. Lo siento, estoy feísima. Mira mis cejas, mi bigote…”, comentó Violeta, preocupada por la imagen que pudiera dar. “Estás hermosa, estás relinda”, replicó su suegra. “¡Cómo me podéis presentar a la suegra con estas pintas!”, se lamentó la ‘viceversa’. Antes de cortar la conexión, Jorge Javier le preguntó a la argentina si le gustaba más Violeta o la última novia de Fabio, Nicole Mazzocato. “Ahora no tiene novia italiana, ¡tiene a Violeta!”, contestó Alicia.

Por su parte, Fabio también se dirigió a otra parte de la playa sin saber que se iba a reencontrar con Elvira, la mamá de Violeta. “Fabio tiene un revolcón”, comentó Jorge Javier mientras el italiano se dirigía a su posición. “Nunca pensé que le fuera a decir a Fabio: ‘Para, para, para’”, bromeó el catalán cuando pidió que el italiano se detuviera. En ese momento, Fabio se puso a llorar de la emoción al mismo tiempo que la palmera misteriosa se acercaba a él…

“Me habían prometido a una Violeta. ¡Jorge Javier, eres un canalla!”, dijo la madre de Violeta al ver a su yerno. “Estaba llorando porque no sabía quién iba a aparecer”, apuntó Fabio, quien no sabía muy bien quién era aquella señora… “Pues tu suegra, ahora entiendo que llores”, ironizó Jorge. “No te creas todo lo que dicen en televisión. Me habían dicho que venía Violeta, pero bueno, me alegro de verte”, indicó Elvira.

Al enterarse que la mujer que tenía delante era su suegra, Fabio le dio un cálido abrazo y destacó que sus ojos eran muy parecidos a los de Violeta. “Y el corazón también”, añadió su madre. “Su hija me está haciendo renegar mucho, pero tiene muy buen corazón”, confesó Fabio. Tan presumido como la valenciana, se lamentó de las pintas que llevaba para tan ‘importante’ encuentro: “Me alegro de conocerla y disculpe mis condiciones, estoy muy flaco, muy demacrado”. Antes de cortar la conexión, Jorge Javier quiso saber de boca de Elvira cómo era su yerno de cerca. “Gana mucho más. Es más guapo todavía de lo que se ve por televisión”, comentó la guarda forestal. Y os estaréis preguntando, ¿hicieron ir a las dos pobres señoras hasta Honduras tan solo para ver a los ‘agregados’? Que no cunda el pánico, porque el próximo domingo, durante ‘Conexión Honduras’, Elvira y Alicia podrán ver a sus hijos.