Tras años sin dirigirse la palabra (al menos, personalmente), Isabel Pantoja y Chelo García-Cortés entraron en ‘Supervivientes 2019’ completamente distanciadas. Un encontronazo que tuvo como protagonista a Chabelita, sumado a unas declaraciones que la periodista hizo en ‘Sálvame’, fueron el detonante para que la tonadillera decidiera convertir a la que fuera su confidente durante largo tiempo en persona non grata en Cantora. Sin embargo, pese a su frío encuentro, después de casi un mes y medio de convivencia Isabel y Chelo han logrado acercar posturas y recuperar la buena sintonía de la que hacían gala hace más de un lustro. ¡Si es que lo que no consiga un buen reality, no lo consigue nadie!

Telecinco

Por ello, la cantante, al enterarse de que su recuperada amiga se convertía en la nueva expulsada del programa, cogió una pataleta de las que hacen historia. Cuando Jorge Javier anunció que la nominada que contaba con menos apoyos por parte de la audiencia era la colaboradora de ‘Sálvame’, la matriarca del clan Pantoja se puso a llorar sin consuelo. “No pasa nada, acepto el veredicto de la audiencia. Lo bueno es que nos hemos vuelto a encontrar. Me voy al Palafito, no te preocupes. Puedo llegar hasta el final allí, ya sabes que soy muy dura”, le decía Chelo a Isabel mientras se daban un caluroso abrazo de ‘despedida’.

Antes de marcharse de la Palapa para disputarse con Carlos Lozano el título de ‘pirata olvidado’ y la propiedad del Palafito, la periodista mostró su pesar por estar a un paso de tener que abandonar los Cayos Cochinos. “Vine con muchas ganas, pero acepto el veredicto de la audiencia. Si me quedo en el Palafito, intentaré no quedarme solo una semana. Soy muy peleona y espero llegar hasta donde yo quiero llegar. Dije que nunca pronunciaría la palabra abandono y el Palafito puede ser importante, sabes que he venido a por todas. Estoy triste, pensaba quedarme más tiempo, pensaba que lo estaba haciendo bien, pero en algo tendré que haber fallado para que la audiencia quiera que me vaya”, expuso la colaboradora, resignada.

Telecinco

Isabel, que no podía parar de llorar, confesó lo que significaba para ella la expulsión de Chelo. “Estoy fatal en estos momentos. He pedido irme yo, porque lo necesitaba y no aguanto más, y me parece muy injusto que ella, que lo está haciendo divinamente y se quiere quedar, se tenga que ir. Me cambiaba ahora mismo por ella”, señaló. “Ha sido un reencuentro que al principio fue frío, pero día a día he ido recuperando a esa amiga que ha estado conmigo casi 30 años, desde que comencé casi a cantar. He dejado atrás los momentos difíciles que pasé y ha sido para mí mi apoyo”, añadió la intérprete de ‘Marinero de luces’ antes de volver a abrazarse con su amiga.

Chelo le hizo la promesa de que resistiría en el Palafito, antes de destacar el mejor regalo que le había hecho el reality. “Sobre todo, ‘Supervivientes’ me ha servido para reencontrarme otra vez con una de las personas que más quiero en esta vida, que es Isabel. ¡Me da igual lo que opine la gente! ¡Somos amigas y seguiremos siendo amigas!”, sentenció. A su vez, Chelo le ganó el pulso a Carlos Lozano y seguirá estando en Honduras en calidad de ‘pirata olvidado’. ¿Logrará cumplir su sueño de llegar a la final?