Omar Montes está demostrando que se sabe camelar a todo el mundo. Aunque hace tan sólo unas semanas su relación con Isabel Pantoja no era la mejor, ahora que comparten isla, el de Pan Benito entró con la intención de llevarse bien con su exsuegra, aunque ella no se lo puso nada fácil al principio, muchos le echaron la culpa a Aneth, pero lo cierto es que Omar Montes e Isabel Pantoja poco a poco se están convirtiendo en muy buenos compañeros. Y es que la autoridad con la Colate se pasea por la isla hizo que aunasen fuerzas y desde entonces no se han separado.

Por eso, Omar está dispuesto a abrirle el corazón a la que se podría haber convertido en su suegra. El 'culebro' le ha contado en la isla a Isabel Pantoja y a Chelo García-Cortés cómo se lleva con su familia. La vida de Omar no ha sido fácil: “Mi abuela me crió porque mi madre me tuvo muy joven. Yo estaba con mi abuela siempre”. El joven ha confesado que llegó a sospechar que su madre podría tener celos de su abuela ya que siempre estaba hablando de ella. Y es que tal y como ha demostrado Omar, tiene una relación muy especial con su abuela, que es una de sus defensoras en plató.

"Mi hermana la mayor yo creo que no me quiere, toda la vida ha pasado de mí. La pequeña me quiere más, pero tampoco… vivimos lejos”. También ha hablado sobre su padre: “Es muy buen padre. Conmigo no, pero con mis hermanas sí. Hace de todo por ellas”.

Isabel Pantoja se ha mostrado muy emocionada al escuchar el duro relato de Omar, al igual que Chelo. Y es que Omar Montes es un experto en camelarse a la gente.